Zuzana Šebová, Laura a Massimo Arcolin, Kveta Horváthová

Valentín je krásny sviatok, ale pozornosť, uznanie a nežnosti by si mali ľudia prejavovať počas celého roka. Tie najkrajšie vyznania sú, pravdaže, od najbližších ľudí. „Môj muž nikdy nezabudne na žiadny sviatok… už 25 rokov sme zobratí a stále si máme čo povedať, máme sa radi, držíme spolu, máme jeden v druhom oporu…“ hovorí Kveta Horváthová.

Laura a Massino Arcolin sú manželmi už asi rok a pol a vyznania od manžela tanečníčka dostáva už od začiatku vzťahu. „Raz na moje narodeniny mi dal urobiť obrovský - by som povedala až krík s ružami…“ rozhovorila sa o jeho krásnych gestách, ona však v rozospatí urobila poriadne faux pas. O čo presne išlo, si vypočujte vo videu a dozviete sa v ňom aj to, aké najkrajšie vyznanie od manžela dostala Zuzana Kubovčíková Šebová. „Môj manžel mi vie veľmi pekne polichotiť aj ma veľmi pochváliť,“ priznáva a dodáva, aé slová jej urobia najväčšiu radosť... Nezabudnite teda osláviť sviatok Valentína a preniesť si kúsok tohto sviatku do každého dňa v roku.

Šebová a Horváthová o zaľúbených vyznaniach: Na faux pas známej tanečníčky nemá ani jedna z nich!