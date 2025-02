PREKVAPIVÁ kombinácia tanečného páru v Let's Dance: TÍTO kedysi spolu aj chodili!

Let's Dance sa už nezadržateľne blíži (Zdroj: Tv Markíza)

Eva Burešová sa bude čoskoro zvŕtať na tanečnom parkete v šou Let's Dance. Televízia Markíza iba prednedávnom predstavila kompletnú zostavu tanečných párov. K celebritám tak pribudli aj profesionáli. Česká diva dostala za tanečného partnera Matyáša Adamca. No a táto kombinácia je naozaj prekvapivá. V minulosti totiž tvorili pár aj v realite. Rozišli sa po roku vzťahu ešte v roku 2020.

„Rozišli sme sa. Už je to dlhší čas. Nestalo sa nič zlé. Bolo to naše spoločné rozhodnutie a ideme si ďalej svojou cestou,“ vyjadrila sa vtedy Burešová pre expres.cz. Nakoniec však vyšla s pravdou von a priznala aj dôvod ich rozchodu. „Nemali sme na seba čas a zhodli sme sa, že to tak bude pre oboch lepšie,“ uviedla v tom čase pre denník Aha! A čo hovorí teraz na to, že bude tancovať práve s Matyášom?

„Úprimne, ja som bola rada, pretože Matyáš je za mňa perfektný tanečník a hrozne rada som sa chodila pozerať na jeho súťaže. Je úplne perfektný a aj dobre vyzerá, takže je dobré sa na neho pozerať a zároveň som rada, že mám vedľa seba niekoho, koho poznám," priznala v rozhovore pre web markiza.sk. Matyáš mal podľa jej slov podobnú reakciu ako ona a tiež sa tešil. FOTO všetkých tanečníkov nájdete v galérii.

(Zdroj: Instagram E.B.)