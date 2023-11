Úspešná hviezda Talentu: Totálne NA DNE... Koniec kariéry?!

Eva Burešová (Zdroj: TV JOJ)

Keď sa Eva Burešová ako 18-ročná postavila pred porotu talentovej šou, jednoznačne zaujala. „Podľa mňa ste najlepšia mladá speváčka v talentovej súťaži za posledných 15 rokov v Česku a aj na Slovensku,” povedal jej Jaro Slávik.

Napriek tomu, že šou nevyhrala, jej talent je nepopierateľný a dokázala si vybudovať úspešnú kariéru. V osobnom živote si však prešla istými problémami. Rozišla sa s otcom svojho dieťaťa a celkom turbulentné ohlasy boli aj na jej vzťah so známym kuchárom Přemkom Forejtom.

Minulý rok v auguste mu porodila syna a bohužiaľ, nebolo to pre ňu práve najlepšie obdobie. „Ja som vždy mala emočnú horskú dráhu. Vždy hore – dole. Ale vždy som sa dosť rýchlo dostala hore. Ale posledný rok je taký na jednom bode. Ani veľmi hore, ale ani dole. A keď sme boli na koncerte v Pelhřimove, tak som povedala, že už kašlem na to predstierať, že som ok. Pretože nie som ok a nebaví ma všetkým hovoriť, že je všetko cool a buďte ok, keď sama nie som. A rozhodla som sa, že všetko priznám,” prezradila v relácii ShowTime.

V čase, keď mala po pôrode hormonálne výkyvy, si prešla rôznymi internetovými útokmi. „Myslím si, že nie som niekto, kto si to zaslúži. Nie som žiadna rýchlokvaska. V brandži som už dosť dlho, veľa som si toho vydrela a ľudia, ktorí ma možno teraz objavili, do mňa rýpu,” uviedla Eva.

Negativitu na sociálnych sieťach neprijímala dobre a zrazu si želala so všetkým skončiť. „Dostalo ma to na dno. Chcela som od všetkého odísť. Povedala som, že budem doma, otvorím si obchodík a budem predávať taroty a kamene a bude mi dobre. A tak som to oznámila na Prime,” priznala herečka.

V televízii však ukončenie kariéry nevnímali ako dobré riešenie. „Oni mi vysvetlili, že to predsa nejde. Že som vo svojej práci dobrá a ponúkli mi pomoc, a tak som si povedala dobre,” prezradila Burešová. A tak si vďaka pochopeniu kompetentných dopriala len pauzu, lebo aj sama si uvedomila, že z umeleckej brandže odísť nechce.

