Eva Burešová (Zdroj: TV JOJ)

O tom, že speváčka a herečka Eva Burešová je talent, niet pochýb. Dokázala to nielen v šou Československo má talent, ale aj rolami, ktoré získala. Najnovšie hviezdi v jednom z najúspešnejších muzikálov, Bodyguard. Napriek tomu sú činnosti, v ktorých má aj ona medzery. nešetrí úprimnosťou speváčka,ktorá však práve tento sv„Ja si myslím, že je množstvo talentov, ktoré by som rada ovládala, ale prenechám to iným a budem sa venovať svojim talentom. Ale neviem kresliť, to neviem. Kvôli synom som sa naučila kresliť dinosaurov, aby som aspoň niečo vedela. A neviem variť, to je určite veľký talent“, nešetrí úprimnosťou speváčka, ktorej v tomto smere vyšlo šťastie v ústrety. „Môj partner je šéfkuchár, takže toto som tiež vyriešila,“ smeje sa krásna speváčka a vo svojich slovách pokračuje. „Varí, pečie, o mňa je veľmi krásne postarané. Keď som v práci a prídem domov, je tam nepečené, navarené, vonia to tam,“ vychvaľuje manžela a známeho šéfkuchára Přemka Forejta.

Nemožno sa teda čudovať tomu, že Eve sa ku kuchárskemu umeniu veľmi pričuchnúť nechce. „ Ja som kedysi piekla, pre svoje deti uvarím, keď partner nie je doma, ale ja k tomu nemám vzťah. Od ženy sa to očakáva, ale ja to neviem a nie som ten typ, ktorý by sa to chcel naučiť.“ Láskou k manželovi ani k jedlu sa však netají. „Ja milujem jedlo, jem veľmi rada, ale proste som asi taká, že si rada sadnem, nech mi to niekto prinesie a ja si to užijem. A potom to, samozrejme, umyjem. Je to sexi, keď je chlap pri kuchynskej linke.“ Sú však dve veci, v ktorých aj ona v kuchyni vyniká. Môžete si tipnúť, ale radšej si pozrite video a dozviete sa oveľa viac ako z napísaných viet...

Burešová sa vydala za svetoznámeho šéfkuchára: Čo ju čaká po príchode domov je SEN každej ženy! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)