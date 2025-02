Milana Ondríka rola Černáka zmenila: Na vlastnej koži to najviac pocítila manželka Zuzka!

Premiéra filmu Černák. Na snímke Milan Ondrík s partnerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Počas nakrúcania filmu sa Ondrík údajne úplne ponoril do postavy a postavu mafiánskeho bossa si brával aj domov.prezradil otvorene a zároveň priznal, že postavu Černáka počas nakrúcania nenechával len na pľaci. Usvedčil ho v tom aj pohľad do zrkadla, v ktorom videl sám seba kráčať "ako vo filme". Z tejto postavy je však už "vonku", pretože Ondrík sa však medzičasom stihol venovať mnohým iným projektom a vžiť sa do iných postáv.

Herec priznal, že náročné situácie v scenári ho donútili rozmýšľať nad vlastnými postojmi. V súkromí sa snaží vyhýbať negatívnym emóciám a dokonca si selektuje, čo si v mysli ponechá a čo radšej vypustí. Negatívne zážitky podľa neho nie je nutné nosiť so sebou celý život. „Ja vytláčam z môjho mozgu negatívne veci, ktoré sa mi stali – ale vedome,“ hovorí s tým, že sa snaží pamätať si iba to dobré a veľmi dôležité je pre neho odpustenie. „Ja sa neviem hnevať na niekoho dlhšie ako deň. Jeden deň je pre mňa veľmi veľa.“ A ako to herec rieši, keď náhodou predsa len dôjde ku konfliktu? V rozhovore prezradil, aký má na to recept a prečo je preňho nepredstaviteľné odísť z domu naštvaný...

