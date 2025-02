BOJ o holý život! Slovenský herec zažil PEKLO na horách

Nebolo mu všetko jedno! (Zdroj: Instagram OO)

Oliver Oswald podcenil svoje sily. Vydal sa na turistiku do hôr, ale ani po 4 hodinách nedorazil do cieľa. Zostávala mu už len hodina, ktorá sa zmenila na hotové peklo. „Ostávala hodina do príchodu na chatu, kde som mal spať... Turistický chodník po ktorom som mal ísť, bol zapadnutý snehom. Nemal som signál a navigácia ma navigovala mimo turistickej trasy. V strede strmého svahu sa mi rozthli mačky a šmýkal som sa po ľade dolu tým svahom..." opísal hrozivý moment na sociálnej sieti.

„Podarilo sa mi zaboriť jednu nohu do snehu, a to zastavilo pád, ale hore svahom by som sa vyšplhať nezvládol, tak som musel zavolať horskú službu," pokračoval. „Horskí záchranári by sa ku mne nedostali, a tak ma podľa mojej polohy navigovali k naibližšiemu bodu.. Hodinu a pol som po štvornožky šľapal strmým svahom, vysilený, vymrznutý a na telefóne s horskou službou som sa dostal k lanovke, ktorá už nepremávala..." uviedol. Ďalšiu pomoc od horskej služby však odmietal. „Nebol som zranený, a tak som nechcel, aby pre mňa horská služba posielala vrtuľník. Nechcel som blokovať službu pre niekoho, kto by to naozaj potreboval.." vyjadril sa.

Nakoniec po zdĺhavom dobíjaní sa do zatvorenej lanovky, si ho všimol strážnik a vpustil ho dnu. Vyspal sa v záchranárskej miestnosti. Ráno sa opäť prihovoril svojim fanúšikom. „Ja si uvedomujem, že to nie je samozrejmosť a ten človek mohol prísť napríklad o prácu, keď ma tu ubytoval, ale neviem čo by som robil, ja som nemal inú možnosť. Som už nevládal, mňa všetko bolelo, nechcel som volať záchranársku službu s tým, že prídite som iba poobíjaný a nevládzem prísť dole. Som fakt rád, že ma tu uchýlil," povedal. Bol dokonca ochotný aj prečkať noc v tej obrovskej zime v klbku, bez ohľadu na to, čo by sa mu mohlo stať.