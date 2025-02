Českú speváčku mení vzácne ochorenie pred očami: ŠIKANA od fanúšikov pre jej vzhľad!

(Zdroj: Instagram MK)

Bývalá SuperStaristka Markéta Konvičková si už 6 rokov prechádza neľahkým obdobím. V roku 2019 jej lekári našli karcinoid, teda vzácny druh nádoru. Odvtedy podstupuje náročnú liečbu, ktorá na nej zanecháva stopy. Veľmi často už svoju chorobu nespomína, a tak niektorí zabúdajú, čo vlastne prežíva. Na Instagrame sa snaží šíriť dobro a lásku, no aktuálne sa na jej vzhľad spustila lavína nevyžiadanej kritiky. Na videu, ktoré zdieľala na sociálnej sieti bola tmavšia, než je u nej zvykom. A to vyvolalo búrlivú diskusiu v komentárovej sekcii.

„Nejde vnímať nič iné, len vašu tvár," poznamenala istá žena. „Vy ste zmenili naposledy rasu?" pridala sa vyrývavo ďalšia. „Keď som pracoval v solárku pred 100 rokmi, vyliezol úplne čierny spálený človek a vynadal mi, že to neopaľuje. Pán mal rovnaký odtieň ako Markéta a nevedel, že vyzerá spálenina Ivl 100000000. Markéta je krásna žena v akejkoľvek farbe, ale... No, navrátil by som prirodzenosť," zhodnotil istý muž. „Markétka, vy ste tak pekné dievča. Ale toho "slniečka" už je na vás veľa," vyjadrila sa ďalšia pani. „Neviem ako vám drží opálenie z októbra, keď na mesiac starých fotkách vyzeráte úpIne normálne," neverila ďalšia dáma.

„Keď sa pozriete na dnešné stories, tak vyzerám tiež „úplne normálne". Hold denné ostré svetlo alebo umelé ešte ten kontrast zdôrazní. A opálenie sa mi drží od konce októbra kvôli liečbe. Mám ten pigment po tabletkách taký," vysvetlila verejnosti česká speváčka. Nechutné komentáre ju nenechali chladnou a neskôr zverejnila aj reakciu na tieto nechutné komentáre. „Nechcela som sa k tomu vlastne vôbec vyjadrovať, ale myslím si, že miliónové pozretie by som už nemala nechať iba tak. Zniesla sa tam vlna hejtov, narážok a vulgarizmov, až výsmechov,“ krútila hlavou.

„Na úvod by som chcela povedať, že sa v podstate nerada rozprávam o svojom zdraví, nerada tomu podriaďujem svoj život, pretože mi nepríde dôležité, aby som to tu s vami zdieľala. Už sa šesť rokov liečim na vzácne onkologické ochorenie, som často v narkózach, pod rôznymi zákrokmi, liečbou a neviem čím všetkým, a občas to prosto ,vypáli‘ tak, že opúcham, že prídem o vlasy, že som tmavšia, a nezdá sa mi to ako niečo, čo by som tu s vami chcela zdieľať. Chcem, aby ste sa tu cítili dobre, pretože ja sa cítim dobre,“ pokračovala.

„Cestujem, užívam si život jednoducho úplne naplno, vychovávam do toho dcéru, úžasného človeka a som na seba strašne pyšná, že to zvládam, a to telo pracuje a funguje tak, ako funguje,“ dodala. Na záver poslala aj odkaz všetkým fanúšikom. „Vám by som chcela povedať, alebo vás možno poprosiť, aby ste si aspoň trošku niekedy rozmysleli, než vyšplechnete niekomu úplne nezmyselný, vulgárny komentár niekde pod videom, že to môže byť úplne inak. A že nikdy neviete, čo ten človek práve prežíva, alebo v akých situáciách sa nachádza, a že taký komentár môže mať skrátka niekedy naozaj veľké následky na život mladých ľudí, dospievajúcich žien, dievčat, ktoré sa naozaj práve v tom svojom tele necítia dobre,“ odkázala.