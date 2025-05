Ochorenie známej speváčky si vyberá svoju daň: Schudla 10 kíl a ukázala fľakaté ruky

Markéta Konvičková (Zdroj: Instagram)

PRAHA - Známa česká speváčka Markéta Konvičková (31) už dlhé roky bojuje s vážnym onkologickým ochorením, no veľa o ňom nehovorí. Teraz však urobila výnimku a popísala ťažkosti, ktorými si prechádza.

Už šesť rokov bojuje s nádorom na vaječníkoch – ochorením, ktoré síce priamo neohrozuje jej život, no prináša so sebou vážne zdravotné komplikácie. Markéta na svojom profile zdieľala fotku, na ktorej je viditeľne schudnutá a má fľakaté ruky. Všetko je to dôsledok náročnej liečby.





Markéta Konvičková (Zdroj: Instagram)

Markéta Konvičková (Zdroj: Instagram)

napísala úprimne k záberu zo šatníka. Speváčka trpí vedľajšími účinkami liekov, medzi ktoré patrí vypadávanie vlasov, opuchy, zmena farby pokožky či vyčerpanie.priznala speváčka. To však nie je všetko – odborníci jej kedysi tvrdili, že nikdy nebude môcť mať deti.No stal sa zázrak a v roku 2020 porodila krásnu a zdravú dcérku Amálku, ktorá je pre ňu stredobodom vesmíru.napísala Markéta, ktorá aj napriek krutému osudu bojuje s úsmevom. Na sociálnych sieťach čelí aj nepríjemným komentárom o svojom výzore, no nenecháva sa zlomiť. Práve naopak – inšpiruje tisíce ľudí svojou silou, úprimnosťou a odvahou.