Drucker sa dostal do prestrelky s úniou pedágógov pre novú smernicu: Minister hovorí o závádzaní! Všetko je vraj inak

Rezort školstva nesúhlasí napríklad s tvrdením, že vytváranie ďalšej byrokratickej záťaže nie je tým správnym prístupom. Pripomína, že nová smernica nahrádza pôvodnú normu z roku 2018. Existencia smernice, ktorá rieši šikanovanie, teda nie je v slovenskom systéme vzdelávania novinkou ani nepriniesla "ďalšiu záťaž" v porovnaní s tou predchádzajúcou. Nová smernica podľa ministerstva reaguje lepšie na podnety z praxe. "Označovať to za byrokraciu je absurdné aj nezodpovedné," konštatuje ministerstvo.

Odmieta tiež, že by jednotlivé opatrenia nemal mať kto vykonávať. Poukazuje na to, že smernica presne definuje existujúce úlohy riaditeľa či ďalších zamestnancov školy v prípade prevencie a riešenia šikanovania vrátane informovania rodičov. Na mnohých školách zároveň fungujú aj podporné tímy. Ministerstvo síce uznáva, že na niektorých školách môžu pociťovať nedostatok personálnych kapacít, pripomína však, že aj preto každoročne zvyšuje financovanie a celkové pracovné úväzky pre školské podporné tímy.

Zavedenie zákonného príkazu môžu mať negatívny vplyv

Rovnako nesúhlasí, že nie sú účinné opatrenia, ak rodičia nechcú alebo nevedia spolupracovať, pričom únia vidí riešenie v zriadení inštitútu, ktorý by dokázal naordinovať podporu a opatrenia pre dieťa, ak rodič nespolupracuje. Ministerstvo poukazuje na to, že preventívna odborná činnosť a krízová intervencia je realizovaná aj bez súhlasu zákonného zástupcu. Zavedenie akéhosi zákonného príkazu, ktorý by rodičom nariaďoval súhlasiť so všetkými intervenciami navrhnutými školou alebo psychológom, prináša podľa neho viacero problémov. V konečnom dôsledku môžu mať negatívny vplyv na spoluprácu aj duševné zdravie a stav dieťaťa.

Pozornosť tiež upriamuje na novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Z nej vyplýva, že dôvodom pre odvolanie je nečinnosť riaditeľa školy a ignorovanie problémov preukázané zisteniami inšpekcie, nie však ťažkosti pri hľadaní účinného riešenia pre nespoluprácu rodičov, ako tvrdí únia. Smernica ministerstva školstva k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach vstúpila do platnosti 1. februára. Rezort zároveň pracuje na podporných materiáloch pre školy v téme zapájania a budovania prospešnej spolupráce s rodičmi, ktoré plánuje vydať v priebehu roka 2025.