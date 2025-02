Dnes to vypukne: TWiiNSky hasili PROBLÉM tesne pred Česko-Slovenským plesom!

Speváčky Veronika (vľavo) a Daniela Nízlové (Zdroj: Peter Frolo)

Pražský Obecný dom bude dnes večer hostiť známe osobnosti z Česka aj Slovenska. Koná sa tam totiž 11. ročník Česko-Slovenského plesu. Pod záštitou prezidentov našich krajín pripomenie historické míľniky - 80. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, 125. výročie narodenia prvého prezidenta Československa Tomáša Garigguea Masariky a 115. výročie narodenia prvého ministerského predsedu ČSR Karla Kramářa.

Medzi pozvanými hosťami budú aj tento rok speváčky z dua TWiiNS, Veronika a Daniela Nízlové. Tie každoročne na červenom koberci ohurovali krásnymi róbami. A nič nechceli nechať na náhodu ani tento rok. Hoci posledné týždne trávili v zahraničí, šaty si nechali robiť na diaľku. No a to sa im napokon stalo osudným. Pár hodín pred plesom tak museli hasiť problém.

„Zajtra smer Praha, vybaliť, prebaliť kufre... A to sme ešte prešívali doteraz šaty na ples, keďže sa robili nadiaľku a nesadlo všetko úplne, ako malo. Ale zvládli sme to,“ zverejnila na sociálnej sieti Instagram Daniela Nízlová. Ako sa im to podarilo, uvidíme už o pár hodín. „Veľmi sa na ples tešíme, samozrejme, bolo pre nás lepšie prísť už deň pred plesom, aby sme potom stihli celú prípravu,“ prezradila pre Topky.sk Daniela, ktorej so sestrou Veronikou budú robiť spoločnosť rodinní priatelia - kamarátka s manželom.

