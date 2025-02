Prvé FOTO z Česko-Slovenského plesu: Simanová s OTCOM, FIT Barkolová a táto Češka... Uff, má ODVAHU!

Speváčky Veronika (vľavo) a Daniela Nízlové (Zdroj: Ján Zemiar)

V Prahe sa dnes večer koná už 11. ročník Česko-Slovenského plesu. Na prestížnu udalosť dostali pozvanie tie najvplyvnejšie osobnosti z oboch krajín a nechýbali ani známe tváre zo šoubiznisu. A mnohé z nich hneď pri príchode doslova zahviezdili...

Pozornosť všetkých okamžite upútala moderátorka z verejnoprávnej STVR Simona Simanová. V čiernej róbe s hlbokým výstrihom a zdobenými pleciami bola doslova neprehliadnuteľná. Diamantové šperky, ktoré zdobili jej krk, boli už len čerešničkou na torte. Mnohých tiež upútal muž, ktorý jej počas večera robí garde - je to jej otec. A aj sa na seba podobajú, čo poviete?

Simona Simanová s otcom (Zdroj: Ján Zemiar)

Erika Barkolová ohuruje svojimi krivkami už niekoľko týždňov. Za uplynulý rok sa jej podarilo výrazne schudnúť. A v obtiahnutej čiernej róbe to krásne vyniklo. No a keď si porovnáme fotky z Česko-Slovenského plesu spred roka a dnes... Wau, to je ale premena. Je vážne krásna!

(Zdroj: Ján Zemiar)

K tým výraznejším počas večera patrila aj česká misska a modelka Daniela Zalešáková. Tá sa netají tým, že jej milostný život je pomerne netradičný - žije vo vzťahu nielen s mužom, ale aj ďalšou ženou. Na prestížny ples sa nahodila do bielych šiat, ktoré však pôsobili pomerne odvážne. Pôsobilo to totiž, že má na sebe biely erotický korzet, ktorý doplnila bielou saténovou sukňou s veľmi vysokým rozparkom.

Daniela Zalešáková (Zdroj: Ján Zemiar)

