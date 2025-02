(Zdroj: Instagram D.R.)

Speváčka Dara Rolins a Pavel Nedvěd tvoria pár už viac ako tri roky, po ktorých sa dvojica rozhodla spečatiť svoju lásku svadbou. O tom, že to dvojici klape niet pochýb, no Dara vníma ich lásku aj ako zásah osudu. „To sa myslím odohralo niekde medzi nebom a zemou, lebo veľa vecí je v rukách osudu a nejde to siliť. Občas si tak môžeš niekedy vyhliadnuť niekoho a niekedy sa stane, že aj to na chvíľku dáte dokopy, ale čas ukáže a rozsúdi to podľa toho, ako je to napísané vo hviezdach.“

Dare a Pavlovi evidentne hviezdy prajú, no ako speváčka prezradila, vo veku 52 rokov už aj ona sama veľmi dobre vie, čo chce a čo určite nie. „Sú veci, ktoré zažiješ a nechceš opakovať. Život tú ruletu mieša naozaj veľmi divoko a častokrát sa stane, že sa dostaneš do situácie, kde si potom búchaš hlavu o stenu a si hovoríš - sakra, tu som už bola." Zdá sa, že v Pavlovom prípade to pre Daru rozhodne nebol krok vedľa a hoci podľa jej slov patent na lásku nemá, návod na život je v jej hudbe. Všetko, čím si v živote a vzťahoch prešla, zhmotňuje práve do svojich textov.

Jednu zásadu v láske však predsa len má. „Dôležité je počúvať svoje srdce, lebo keď človek začne príliš kalkulovať a premýšľať hlavou a vyhodnocovať, čo sa mu hodí z rôznych iných dôvodov, než z tých obyčajných - to znamená láska a srdce, tak sa to potom vždy nejakým spôsobom pos..e,“ prezrádza bez servítky speváčka. A je to práve jej autenticita, pre ktorú ju fanúšikovia milujú. „Neexistuje na správny vzťah a na lásku žiaden recept, môžeme si ju iba priať a si ju proste užiť, lebo nikdy nevieme ako dlho bude trvať,“ dodáva speváčka, ktorá aktuálne prežíva jedno z najkrajších období v živote. Otázkou však ostáva, či sa aj v zrelšom veku dá ešte bezhlavo zaľúbiť alebo sa človek po nevydarených vzťahoch riadi viac rozumom. Dara sa iba zasmiala... jej úprimné slová si vypočujte vo videu.

Dara Rolins si vzťah s Nedvědom poriadne premýšľala: TOTO som už nechcela zažiť! (Zdroj: NaJa/TH)