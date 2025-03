Dara Rolins (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dara Rolins aj po 50-tke vyzerá skvelo! Môže za to nielen šťastie v láske, ale hlavne sebadisciplína.

Vek v prípade Dary Rolins nehrá žiadnu rolu! Aj po 50-tke vyzerá veľmi mladistvo a pýši sa dokonalými krivkami. Ani v jej prípade však nič nie je zadarmo. Dara žije zdravo a pravidelnou súčasťou jej života je pohyb. Avšak aj ona vie niekedy zhrešiť. „Je fakt, že keď sa ku mne dostane niečo sladké, tak mám špecifické postupy. Štrúdľu vždy vypreparujem a vyjem tie jabĺčka, ale sú momenty, kedy sa s tým nepáram a dám si na čo mám chuť. Veľmi často je to zmrzlina, to je taká moja slabosť,“ prezrádza Dara.

Ani v prípade dcéry Loly jablko nepadlo ďaleko od stromu a vyrástla z nej krásna slečna, ktorá zdedila stravovacie návyky po svojej slávnej mame.

A práve na sviečkovej si dokáže veľmi pochutnať jej snúbenec Pavel Nedvěd, ktorého prvé kroky v Prahe vedú práve za týmto jedlom. Dopustiť však nedá ani na jedlá svojej drahej polovičky, ktorá je skvelou kuchárkou. „U nás sa varí veľmi často. Ja mám rada celý ten rituál varenia, že si všetci sadneme k stolu, porozprávame sa čo bolo v škole, vo svete, v práci, kto sa ako má. Dodržujeme to. Ten moment, že sa stretávame pri jedle, že jeme celá rodina, tak to je pre nás veľmi dôležité,“ dodáva Dara. Dopustiť však nedá ani na pohyb, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou jej dní. O to väčším prekvapením bolo priznanie, v čom dala Pavlovi košom!

Dara Rolins ako pravá gazdinka? Pavel by vedel hovoriť: Keď varí, tak podáva... (Zdroj: NaJa/TH)