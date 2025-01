ZASNÚBENÁ Dara Rolins: Akú svadbu plánuje? Tieto šaty si určite neoblečie!

(Zdroj: Instagram DR)

Dara Rolins len pred vyše týždňom potvrdila, že je zasnúbená. Pavel Nedvěd ju požiadal o ruku na lyžovačke v Taliansku a bolo to vraj veľmi magické. Udialo sa to pár minút po polnoci za zvukov ohňostroja. Pavel pokľakol a romanticky ju požiadal o ruku. Dara tvrdí, že aj keď tušila, že niečo také má v hlave, práve na lyžovačke to vraj nečakala. Prekvapená vraj bola aj jej dcéra Laura a obe pustili aj slzičky dojatia: „Bola nadšená… ten moment, keď sme sa tam stretli všetci traja a všetci traja sme sa objali – nebo,“ rozplývala sa Dara. Potom už nasledovala bujará oslava aj s asi desiatimi kamarátmi, ktorí tam boli spolu s nimi.

Pavel však nebude stále po Darinom boku. Dva roky bude totiž v Saudskej Arábii. Podľa slov Dary bolo logické, že tam prijal prácu, keďže túžil vrátiť sa do práce a je plný energie a plánov.Zamestnaní budú obaja aj dokončovaním ich domu v Taliansku, aj keď zariaďovanie si berie na plecia skôr Dara:Teraz už je otázkou len to, kedy bude svadba. A zdá sa, že do roka a do dňa to nebude...

