České a slovenské vzťahy: Prezidenti Pavel a Pellegrini hľadajú cestu k zmierneniu napätia

Petr Pavel (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

PRAHA - Rozdiely v pohľade na niektoré aspekty zahraničnej a bezpečnostnej politiky ČR a SR by sa podľa českého prezidenta Petra Pavla nemali prenášať do emócií voči celej krajine. Pavel to povedal v utorok v Paríži, kde sa na okraj summitu o umelej inteligencii stretol so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Avizoval, že na ďalšom stretnutí v marci by sa mohli pokúsiť "upokojiť emócie".

"S Pellegrinim sme hovorili aj o tom, že sa naše vzájomné vzťahy (Česka a Slovenska) dostávajú do fázy, ktorá prerastá z hodnotenia názorov jednotlivých politikov na možno negatívne názory proti celému národu a krajine. A z oboch strán to považujeme za škodlivé. Pretože rozdiel v pohľade na niektoré aspekty zahraničnej a bezpečnostnej politiky by sa nemal prenášať do emócií voči celej krajine," povedal Pavel.

Naše stretnutie vnímam ako možnosť znovu definovať naše vzájomné vzťahy, tvrdí Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Ako vhodnú príležitosť, kde tému viac otvoriť, vidí nadchádzajúce rokovanie prezidentov na úrovni Slavkovského formátu (S3), ktoré sa uskutoční v marci na zámku Slavkov pri Brne. "Myslím si, že tam bude vhodná príležitosť, ako z oboch strán trochu upokojiť emócie a zachovať si, samozrejme, právo vyjadriť názor na to, ako sa pozeráme na zahraničnú politiku. Ale nemusí to nutne viesť k zovšeobecňovaniu alebo dokonca k zosmiešňovaniu, lebo to by rozhodne našim vzťahom neprospelo," dodal Pavel. S3 tvorí okrem ČR a SR aj Rakúsko.Zámer diskutovať o téme zlepšenia česko-slovenských vzťahov počas rokovania v Brne už potvrdil aj Pellegrini.

Vzťahy ČR a SR sa vlani stali diskutovanou politickou témou po tom, ako Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo medzivládne konzultácie, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov krajín. Kabinet českého premiéra Petra Fialu to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.Tento rok sa vzťahy vyostrili po tom, ako slovenský premiér Robert Fico opakovane obvinil českých politikov z toho, že zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Skritizoval tiež české médiá za obraz, ktorý podľa neho vytvárajú o slovenskej politickej reprezentácii. Proti tomu sa ohradili Fiala aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.