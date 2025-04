Babsy Jagušák Heribanová našla netypickú OPATROVATEĽKU pre svojho syna: ODPADNETE, kto to je!

(Zdroj: Babsy Jagušák)

BRATISLAVA - ežné mamičkovské povinnosti rieši aj dcéra moderátorky Aleny Heribanovej, Babsy Jagušák Heribanová. Tá totiž hľadala opatrovateľku pre svojho syna Zakiho, no ani vo sne by ju nenapadlo, že riešenie nájde doslova hneď za rohom. O malého sa napokon stará človek, ktorému dôveruje najviac na svete.

Skĺbiť prácu a starostlivosť o malé dieťa nie je vôbec jednoduché. Mnohé ženy preto hľadajú pomoc u profesionálnych opatrovateliek. Babsy však priznala, že pre ňu bolo nesmierne náročné predstaviť si, že by do svojho súkromia – a najmä do života svojho syna – pustila niekoho cudzieho. „Koncom augusta som volala daddymu s tým, že hľadám pre malého opatrovateľku, ale bolo pre mňa veľmi ťažké dôverovať niekomu cudziemu a pustiť si ho do našej rodiny,“ priznala Babsy. Jej otec vraj na chvíľu úplne onemel a po pár sekundách jej navrhol, že sa o Zakiho postará on.

Takúto reakciu nečakala. „Naozaj som si nevedela predstaviť, komu by som zverila do rúk to najcennejšie, čo mám – moje dieťa,“ napísala mladšia dcéra moderátorky Aleny Heribanovej. Ukázalo sa však, že rozhodnutie zveriť starostlivosť vlastnému otcovi bolo správne. „Mali spolu možnosť tráviť veľa času,“ zhodnotila.





Od septembra 2024 sa z tejto rodinnej dohody stali takmer oficiálne jasle.napísala Babsy. Jediným „klientom“ je, prirodzene, jej syn, no plán hodín by im mohol závidieť nejeden súkromný pedagóg. V rozvrhu nechýba angličtina, prírodoveda, telesná výchova, hudobná výchova či „varenie z blata a piesku“.

A výsledky sú viditeľné. „Za tých 7 mesiacov, odkedy sa oňho pravidelne stará, urobil Zaki obrovské pokroky. Rozpráva, ovláda niekoľko anglických slov, zlepšil sa v sambe aj varení, pri násšteve obchodu zdraví, poďakuje sa za lízatko a pri obede zaželá prísediacim dobrú chuť,“ pochválila sa Babsy pokrokmi svojho synčeka. Emotívne slová adresovala aj svojmu otcovi: „Daddy, ďakujem Ti z celého srdca za tvoju opateru, obetavosť a trpezlivosť.“



