O sošku Oscara zabojuje aj slovenský film: Porota vybrala TENTO!

PIEŠŤANY - Slovenským kandidátom na Oscara je film Otec. Pri príležitosti začiatku jubilejného 20. ročníka Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Cinematik v Piešťanoch to v stredu večer vyhlásil viceprezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Martin Šmatlák.
Sugestívna a zároveň netradične spracovaná dráma bude reprezentovať Slovensko na 98. ročníku prestížnej ceny Oscar Akadémie filmových umení a vied v kategórii Najlepší medzinárodný film. Členstvo SFTA vyberalo z deviatich filmov, z toho päť hraných a štyroch dokumentárnych.
„Vybrať jeden film, ktorý by reprezentoval Slovensko, nebolo ľahké, je to vždy veľmi zodpovedná voľba, ktorá je na každom členovi akadémie,‟ povedala prezidentka SFTA Katarína Krnáčová s tým, že film Otec ponúka majstrovstvo po stránke režijnej, scenáristickej, vizuálnej i hereckej.
Otec podľa Šmatláka hľadal aj našiel svoj osobitý uhol pohľadu na životnú situáciu, ktorá sa môže stať komukoľvek. „Tento film nemá byť varovaním, spoveďou a ani verdiktom. Otvára však existenčné či vzťahové otázniky, ktoré môžu zaujať divákov kdekoľvek na svete,“ podotkol.
Otec je režijným dielom Terezy Nvotovej, ktorá sa spolu s Dušanom Budzakom podieľala aj na tvorbe scenára k filmu. Ten prináša príbeh otca, ktorý je presvedčený o tom, že svoje dieťa odviezol do škôlky. Malá dcérka však ostala zabudnutá v aute v horúci letný deň. Film inšpirovaný skutočnou udalosťou mal svetovú premiéru na MFF Benátky, kde súťažil v sekcii Orizzonti venovanej súčasným filmovým trendom a mladým talentom medzinárodnej kinematografie. MFF Cinematik udelil aj úplne novú cenu Cinematik Talent Award, ktorú dostali hlavní protagonisti filmu Dominika Moravková a Milan Ondrík.
MFF Cinematik sa začal v stredu v Dome umenia Piešťany slávnostným večerným ceremoniálom. Podujatie potrvá do 15. septembra. Peter Konečný z programového tímu Cinematik pre TASR skonštatoval, že návštevníci sa môžu tešiť na všetky filmy. „Máme stovku skvelých filmov z 27 krajín, z desiatok filmových áčkových festivalov. Bude sa na čo pozerať. Tých šesť dní je plných,“ uviedol pre TASR. Riaditeľ festivalu Tomáš Klenovský vyjadril nadšenie z jubilea, ktoré podujatie dosiahlo. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič pri príležitosti jubilea festivalu udelil organizátorom podujatia Cenu Trnavského kraja.
