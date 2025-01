Po druhom filme o Černákovi sa Ondrík už OZVAL: Ostrý odkaz tým, ktorí ho kritizovali!

Premiéra filmu Černák. Na snímke Milan Ondrík (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Milan Ondrík patrí aktuálne k našim najobsadzovanejším hercom a ide doslova z projektu do projektu. Aktuálne sa vracia do kín v snímke ČERNÁK, kde opäť predviedol dychberúci výkon!

Film MIKI prilákal v roku 2024 do kín takmer 400 000 divákov a na Netflixe sa dostal okamžite na prvé miesta v sledovanosti. Pokračovanie megaúspešnej snímky prichádza do našich kín už od 30. januára a diváci sa môžu tešiť nielen na fantastické výkony, ale aj na silný príbeh. Ten je zrkadlom temných ’90. rokov, kedy sa podarilo Černákovi a jeho partii získať peniaze a moc. Film ČERNÁK odhaľuje konkrétne situácie, ktoré sa odohrávali okolo celej slovenskej mafie.

V hlavnej úlohe opäť uvidíme fantastického Milana Ondríka, ktorý sa na slávnostnej predpremiére vrátil v spomienkach aj k reakciám na prvú časť filmu: „V prvom rade poviem, že to bol extrémny výbuch. Vieme to aj podľa toho, koľko ľudí to videlo. Boli väčšinou pozitívne reakcie, často sa prezentujú tie negatívne, ale tie boli od ľudí, ktorí ten film nevideli.“

Po nakrútení filmu už Černákovou postavou nežije a necháva ju na filmovom plátne. A ak aj prišli negatívne ohlasy na film, ťažkú hlavu si z nich nerobí. „Tí ktorí chcú nenávidieť, či už film alebo čokoľvek, budú nenávidieť. Tí, ktorí sa chcú zamýšľať nad svojim životom aj skrz umenie, tak sa zamyslia,“ dodáva s ľahkosťou Ondrík, ktorý v obidvoch filmoch vidí dôležité posolstvo. „Myslím si, že treba hovoriť o našej minulosti – aj temnej, aj v spracovaní filmovom, ktorý je profesionálny a môžeme byť hrdí, že na Slovensku vzniká kvalitná kinematografia.“

Ondrík sa vyjadril aj k aktuálnej situácii na Slovensku a to nielen v kultúre. Herec totiž vidí zásadný problém v spoločnosti, ktorý má podľa neho jediné riešenie! Vypočujte si jeho slová a nenechajte si ujsť ani jeho famózny výkon vo filme ČERNÁK, ktorý práve prichádza do kín!

Po druhom filme o Černákovi sa Ondrík už OZVAL: Ostrý odkaz tým, ktorí ho kritizovali! (Zdroj: NL/Ramon Leško, Ján Zemiar)