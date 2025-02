(Zdroj: Youtube Jozef Banyák)

Herec Dušan Cinkota si prežil svoje a vie, ako to chodí vo väzení. Film Černák mu možno oživil spomienky na náročné obdobie, ktoré má už za sebou. Diváci si však prostredníctvom filmu Černák pripomenú situácie z 90-tych rokov, ktoré sa odohrali okolo slovenskej mafie. Film je skutočným príbehom o jednom z najobávanejších bossov slovenského podsvetia Mikulášovi Černákovi, ktorý si stále odpykáva svoj trest vo väzení. Väzenie je však trinástou komnatou aj pre herca Dušana Cinkotu, ktorý vo filme stvárňuje Černákovu pravú ruku.

Cinkota si odpykal trest dlhých šesť rokov, no stále cíti, že je čo napravovať.Dnes žije Cinky spokojný a šťastný život a hoci začiatky po návrate z basy neboli jednoduché, podarilo sa mu vrátiť aj do pracovného kolotoča. To obdobie bolo lakmusovým papierikom ohľadom jeho priateľov - zistil, kto sú jeho skutoční priatelia a za tými, ktorí sa od neho odklonili, spálil mosty.dodáva Cinky s tým, že zdravé jadro jeho priateľov ostalo a za tých je v živote naozaj vďačný.

Dušan Cinkota je otcom syna Olega, ktorého vychováva s manželkou Zuzkou. Ten má síce len šesť rokov, no príde deň, kedy svojmu otcovi začne klásť otázky o jeho minulosti. Toho sa však umelec nebojí a je pripravený povedať synovi pravdu. „Chcem byť dobrým otcom, ja som mal dobrého otca a myslím, že tento vzor by som mal nasledovať. Môj otec neklamal, snažil sa ma učiť k tomu, aby som ani ja neklamal. Cesta je cieľ a každý má čo zlepšovať vo svojom živote, neustále...Takže to prajem sebe, svojmu synovi, aj našej spoločnosti…“ K aktuálnej situácii v politike ani kultúre sa síce herec vyjadrovať nechcel, napokon však predsalen čosi povedal...

Dušan Cinkota prelomil mlčanie: Spoveď o živote vo VÄZENÍ a príprava na priznanie SYNOVI! (Zdroj: NaJa/Ramon Leško/Ján Zemiar)