Maroš Kramár sa stal terčom nekonečných vtipov o svojom veku (Zdroj: TV JOJ)

Všetko sa začalo, keď moderátor Vlado Voštinár predstavil súťažiacu Nikol. Keď sa hádači pustili do tipovania jej profesie, Kramár nezostal svojej povesti nič dlžný. „Ja sa teraz venujem len deťom stále, takže ja by som… babysitterka by mohla byť a mohla by sa popritom starať aj o starších pánov súčasne,“ reagoval herec, ktorý má momentálne doma 9-mesačnú dcérku Riju. To však bol len začiatok. Keď zaznela nápoveda - Temperament nepozná vek, Jaro Slávik okamžite využil príležitosť a rypol si do Kramára: „Ani ty nemáš vek...máš?“ Herec bez zaváhania odpovedal: „Mám. Vek u mňa je jasný – medzi 60 a hnilobou.“ Zobraziť galériu (11) Maroš Kramár sa stal terčom nekonečných vtipov o svojom veku (Zdroj: TV JOJ) Zábava pokračovala, keď Kramár hádal povolanie súťažiacej a položil otázku: „Mohol by som to robiť aj ja, keď to nepozná vek?“ Michal Hudák neváhal a kontroval: „Práveže ty…“ Aby toho nebolo málo Kramár sa spýtal, či to môže robiť aj Zdenka (Studenková, pozn. red.), čo publikum rozosmialo. Nakoniec sa ukázalo, že Nikol je lektorkou latino tancov pre seniorov. To bola voda na mlyn pre Voštinára, ktorý pokračoval v uťahovaní si z Kramára.

„Vy tu máte so sebou dve veľmi šarmantné sólo tanečnice. A môžeme vám k tomu priložiť aj muža? Seniora, samozrejme.“ A voľba padla na herca. „Maroško?“ spýtal sa ho s úsmevom. Kramár sa najskôr tváril prekvapene, no keď ho Marián Čekovský začal povzbudzovať, neváhal ani sekundu. Chopil sa dámy v zrelom veku, pevne ju objal a začal ju vášnivo vykrúcať. Na záver dokonca predviedol aj jednonohý tanec! Pozrite si video a ešte viac zábavy si užijete pri sledovaní relácie Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.





Kramárovi v Inkognite NALOŽILI: Uťahovali si z jeho VEKU a nakoniec ho nazvali... uf, to nepredýcha! (Zdroj: TV JOJ)