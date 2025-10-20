SEXUÁLNE harašenie v Inkognite! Slávik to rozbalil: Vytiahol svoju PORNO minulosť

BRATISLAVA - Zn. len pre dospelých! S týmto podtitulom by sa mala vysielať najnovšia časť relácie Inkognito. Hádači totiž tentokrát popustili uzdu fantázii. K tomu všetkému sa pridal ešte aj Jaro Slávik, ktorý si pospomínal na svoju porno minulosť.
V zostave Michal Hudák, Marián Čekovský, Jaro Slávik a Marcel Forgáč sa relácia začala celkom nevinne, no veľmi rýchlo nabrala poriadne šteklivý smer. „Mišo vie perfektne hrať erekciu,“ zahlásil Forgáč a štúdio vybuchlo smiechom. Vtom sa prihlásil o slovo Slávik: „V deväťdesiatych rokoch aj ja som bol herec,“ poznamenal s ironickým úsmevom.
Voštinár sa, samozrejme, nenechal zahanbiť: „Tieto hry, čo si ty hral...“ načal tému, no Slávik ho s úsmevom prerušil: „Hrajú sa dodnes.“ Publikum išlo do kolien – a to ešte netušilo, kam až sa konverzácia dostane. Zvyšní hádači si totiž neodpustili ďalšie poznámky o Slávikovom niekdajšom „hereckom období“, ktoré má s filmovým umením len málo spoločné.
Nie je tajomstvom, že hudobný producent a porotca šou Česko Slovensko má talent mal na krku poriadny škandál. V deväťdesiatych rokoch totiž pod pseudonymom Roman Gregor nakrútil hneď dva gayporno filmy – Accidental Lovers a Nighthawken. Prvý z nich sa točil okolo študenta, ktorý zmeškal vlak a našiel „náhradu“ v podobe nežného nápadníka, v druhom Slávik stvárnil barmana, ktorý uspokojoval zákazníka podniku.
Škandál sa prevalil v roku 2012 a poriadne otriasol jeho kariérou. No ako sa hovorí, každá búrka raz prehrmí – a to isté sa udialo aj v živote Jara Slávika, ktorý sa dnes na svojej minulosti dokáže schuti zabaviť.
