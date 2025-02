Dcéra Orviskej a Valihoru je už dospelá: Veľkolepá oslava v New Yorku! Viktória žiarila ako hviezda

Moderátorka Alexandra Orviská (Zdroj: Instagram AO)

NEW YORK - To snáď ani nie je možné! Zdá sa, že len nedávno bola malým dievčatkom, no dnes je z nej dospelá a očarujúca mladá dáma. Viktoria Valihora, dcéra moderátorky Alexandry Orviskej a známeho bubeníka Martina Valihoru, oslávila 18. narodeniny a bola to skutočne nezabudnuteľná oslava.