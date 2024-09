Desperado 19 rokov po VyVolených: Ďalšie ŠOKUJÚCE ODHALENIE... To ON naučil Patricka Swayzeho tancovať!

Desperado so svojou údajnou mamou. (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Rolanda Františka Antónia de Ricca (49) v roku 2005 spoznalo celé Slovensko ako Desperada. Pod touto prezývkou sa totiž zúčastnil jojkárskej reality šou VyVolení. Azda každý má ešte v čerstvej pamäti jeho stretnutie s "mŕtvou" mamou. Aktuálne prijal pozvanie do Ooodchod podcastu, kde spravil ďalšie šokujúce odhalenie. To on naučil Patricka Swayzeho (†57) tancovať!