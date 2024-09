Teroristické hrozby voči pápežovi Františkovi: Indonézska polícia zatkla podozrivých

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

Podozriví boli zadržaní v mestách v okolí Jakarty a v provinciách Západná Sumatra a Bangka-Belitung, povedal hovorca indonézskej elitnej protiteroristickej jednotky Densus 88. Išlo o zverejnenie príspevkov na sociálnych sieťach, v ktorých sa vyhrážali bombovými útokmi na verejných stretnutiach pápeža v Jakarte. Totožnosť či vierovyznanie podozrivých úrady nezverejnili, Indonézia však dlhodobo bojuje s islamistickými militantmi.

František (87) pricestoval do Indonézie v utorok. V rámci programu navštívil najväčšiu mešitu v juhovýchodnej Ázii, katedrálu v Jakarte, prezidentský palác i národný futbalový štadión, priblížila AFP. Návštevu sprevádzali zvýšené bezpečnostné opatrenia. Pápež z Indonézie odcestoval do Papuy-Novej Guiney. V rámci svojej 12-dňovej cesty zavíta aj do Východného Timoru a Singapuru. Do Vatikánu sa má vrátiť 13. septembra.