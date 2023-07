Rázne ROZHODNUTIE českej hviezdičky: Končím s pornom... Je mi to NEPRÍJEMNÉ!

Karolína Urbanová alias Daisy Lee je známa česká pornoherečka. Doposiaľ zdobila stránky pre dospelých, ale s tým je už vraj koniec! Blondínka, ktorá má za sebou naozaj ťažkú minulosť, sa rozhodla spraviť hrubú čiaru za všetkým a začať odznova.

K zmene si dopomohla očistnými rituálmi so šamanom v zahraničí. Niekoľkokrát užila istý halucinogén, ktorý pomáha ľuďom otvoriť svoju myseľ a zbaviť sa starých rán či vyliečiť sa z tráum. Daisy navštívila Peru a Ekvádor za vidinou zbaviť sa raz a navždy závislosti od drog, keďže ich od 18 rokov pravidelne užívala.

A vyzerá to tak, že sa jej to aj podarilo a je z nej nový človek. Po tom, ako sa vrátila do Česka, začala budovať vlastný biznis a rozhodla sa nadobro skončiť s prácou, ktorá ju dlhé roky živila. „S pornom už končím, ale stále robím spoločníčku,“ priznala v podcaste Tělo na tělo. Moderátor sa jej tiež opýtal, či to teda znamená, že sa už nové zábery točiť nebudú. „Nie,” pokrútila Daisy hlavou.

Ešte kvôli zmluve dotočila posledné 2 videá, ktorým robila produkciu a odvtedy má od tejto roboty pokoj. „Nechcem už. Teraz, ako som to točila, tak mi to je nepríjemné. Ja som zistila, že celý ten čas, čo točím, tak to vôbec nie som ja. Je to hrozne toxické, tá oblasť. Mňa to už nebaví. Ja sa toho už stránim, spať s tými ľuďmi,” prezradila. Karolína v minulosti začala porno natáčať, aby si zarobila peniaze.

„Spoločníčku robím stále, pretože všetky veci, ktoré som doteraz robila, napríklad značku, tak to bola sranda, nebrala som to vážne. Ja som ani nevedela, ako sa robia objednávky, ale teraz som sa to všetko naučila. Teraz to beriem úplne vážne a snažím sa to rozbehnúť, aby som už spoločníčku nemusela robiť,” dodala.

Momentálne ju už na sociálnych sieťach nenájdete pod jej umeleckým menom. Taktiež sa rozhodla zbaviť sa svojich dlhých vlasov a jej hlavu aktuálne zdobí krátky zostrih.