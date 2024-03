Nečakaný KONIEC: Z Desmodu odišiel SPEVÁK... TOTO je dôvod!

(Zdroj: Archív Desmod a Robo Šimko )

Speváckym lídrom jednej skupiny zostal Mário Kuly Kollár, z pôvodných členov sa k nemu pridal bubeník Ján Škorec. Zvyšní traja členovia sa odtrhli a do partie povolali speváka Roba Šimka. A tak napokon vznikli dva Desmody, pričom ani jedna skupina sa tohto názvu nechcela vzdať.

Medzi rozhádanými členmi vznikla pre zachovanie mena kapely vojna, vo finále to však dopadlo tak, že "Kulyho Desmod" zostal Desmodom a druhé zoskupenie sa po prehratom súde premenovalo na D.A.R.S - teda Desmod a Robo Šimko.

Nuž, zdá sa, že nad názvom budú musieť popremýšľať opäť. Podľa informácií pluska.sk Robo Šimko túto hudobnú formáciu opustil. „Áno, je to pravda. Naďalej budem fungovať sólo s mojou kapelou Masriot alebo s cimbalovkou SilBand, akurát už bez chalanov z D.A.R.S. Držím im palce, sú to skvelí muzikanti,“ vyjadril sa pre spomínaný portál samotný Šimko. „Prišli mi do toho veci osobného a pracovného charakteru. Nechcel som ich ďalej obmedzovať, tak som sa rozhodol odísť,“ dodal spevák k otázke na dôvod svojho odchodu.

(Zdroj: rtl.hu)