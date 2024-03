Markíza VYTOČILA divákov: Seriál Zrada náhle STIAHLI z programu... Televízia REAGUJE!

Klára Issová a Milan Ondrík (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Za nami je už šiesta epizóda seriálu Zrada, ktorý divákov absolútne ohromil, čoho dôkazom je aj to, že valcuje televíznu sledovanosť. Na divákov už čakajú iba posledné štyri časti, avšak podľa najnovších informácií si budú musieť fanúšikovia na pokračovanie počkať. Tento dramatický projekt totiž dostal nečakanú pauzu!

Diváci, ktorí majú predplatenú platmofrmu Voyo, si všimli, že počas pondelkového večera na webe nepribudol nový diel. Vždy po televíznej premiére novej časti totiž Markíza na Voyo pridá epizódu, ktorá sa bude vysielať budúci týždeň. A počas tohto pondelka sa predplatitelia spomínanej platformy nedočkali budúcej - siedmej - časti.

Na sociálnych sieťach sa preto začali vo veľkom sťažovať. „Na Voyo nová epizóda až 18.03. Nechápem prečo," zaujímala sa pani Csilla, ktorej komentár "lajklo" 70 ľudí, z čoho je zrejmé, že by taktiež radi vedeli odpoveď na jej otázku. „Prečo až 18. marca? Celý deň čakám na to a nič. Nálada pokazená ," píše zasa istá Jana. Diváci si všimli aj to, že Zrada chýba aj v televíznom programe na budúci pondelok.

Myslím si, že tí, ktorí majú predplatené Voyo, by mali mať ten seriál aj keď v pondelok nejde," napísal ďalší divák, ktorého názor podporilo vyše 120 ďalších ľudí. A to, že Zrada dostala takúto nečakanú pauzu, vytočilo skutočne množstvo fanúšikov. My sme preto oslovili televíziu Markíza s otázkou, o čo ide a prečo seriál budúci týždeň neodvysielajú.

Milan Ondrík s Klárou Issovou v seriáli Zrada (Zdroj: Tv Markíza)

„Divácky obľúbený a úspešný seriál Zrada sa na obrazovky TV Markíza vráti opäť v pondelok 25. marca. Dôvodom jeho posunu je nasadenie plánovanej hlavnej prezidentskej debaty s názvom Prezident 2024: Predvolebná diskusia, ktorá bude odvysielaná v pondelok 18. marca v hlavnom vysielacom čase. Predplatitelia streamovacej služby Voyo si budú môcť premiérovú 7. epizódu seriálu Zrada vychutnať od pondelka 18. marca v tradičnom 7-dňovom exkluzívnom predstihu.“ vysvetlila pre Topky.sk Silvia Maťašeje, PR manažérka seriálu Zrada.