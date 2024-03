Slovenský spevák SKOLABOVAL: Dráma v Egypte... Museli ho HOSPITALIZOVAŤ!

(Zdroj: Instagram D.K.)

Keďže David nie je na takýto prisne obmedzený režim zvyknutý, už začiatok Ramadánu jeho organizmus oslabil. Nedopomohli mu ani vysoké teploty. „Chcel som vyskúšať Ramadán s tým, že som celý deň nejedol, nepil a všetko dodržiaval. A ešte k tomu som mal málo spánku," povedal pre Topky.sk David s tým, že skolaboval. Vydesený spevák si myslel, že dostáva infarkt. „Bol som na pláži a... Začalo mi silno búšiť srdce, nevedel som dýchať a necítil som si končatiny," vysvetlil nám umelec, ktorý sa najprv pokúsil zachovať si chladnú hlavu, nepanikáriť a išel si ľahnúť do postele.

Lenže potom to prišlo znova a cítil sa ešte horšie. „Už som vedel, že treba volať záchranárov," prezradil nám. Davida hospitalizovali a v rukách lekárov z Egypta sa dozvedel, čo sa mu vlastne stalo. Išlo o silný panický atak. „Stalo sa mi to už minulosti na Slovensku, ale nebolo to tak to silné. Mal som pocit, že som dostal infarkt, akurát, že lekári mi povedali, že to nebol infarkt - ale panický attack," hovorí muzikant. Spúšťačom bol vraj práve jeho pokus dodržať Ramadán.

„Keďže som sa rozhodol, že budem žiť v Egypte a kúpil som tu aj apartmán, tak som si chcel vyskúšať Ramadán s tým, že dodržím naozaj všetko. Tunajší lekári mi povedali, že to nie je správne, aby to robil človek, ktorý na to nie je zvyknutý a ešte k tomu aj mal nedostatok spánku ako ja," vysvetlil nám Dávid, ktorý si zároveň nevie vynachváliť zdravotnú staroslivosť v Egypte. Priznal, že niečo podobné od tejto krajiny rozhodne neočakával.

A lekárom ktorí sa o neho starali, je nesmierne vďačný. „Najprv som si myslel, že sa budem báť egyptskej nemocnice, pretože mnoho Európanov by si zrejme povedalo, že tu nemajú dobrú starostlivosť. Ale opak je pravdou. Starostlivosť je na perfektnej úrovni, nemocnice sú voňavé, čisté. Medicína dosahuje skvelý level a z toho, čo som videl a zažil, som si istý, že úroveň niektorých nemocníc na Slovensku sa na toto ani zďaleka nechytá," dodal Key, ktorého by mali po dvoch dňoch hospitalizácie už konečne prepustiť.

