Mokráňovej zlý sen: Mizli jej veci z bytu... TAKTO odhalila zlodeja!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucia Mokráňová si pred pár týždňami najala k sebe domov pani, ktorá jej bude chodiť pravidelne upratovať. Predsa sa pri toľkých povinnostiach, ktoré fitnesska má, pomoc zíde. No nikdy by si nepomyslela, že z upratovačky sa vykľuje zlodejka!

Postupne, ako dievča chodilo riadiť dom, blondínke začali miznúť luxusné veci. Opätovne sa dievčiny pýtala, či ich náhodou nevidela. Tá dookola tvrdila, že nie, až to nakoniec Lucii nedalo. „Dôveruj, ale preveruj,“ znelo heslo, ktorým sa riadila. „Jeden večer, moja intuícia, veci nikde... Mala som čas pretriediť komplet všetky veci a nikde to nebolo a bolo ich viacej, tak si hovorím, to neni možné. Tak keď som to zistila, a teda opäť som písala slečne, keď mala druhý deň prísť, že tie veci nemám, či ich nevidela, tak opäť zase, že nie,“ uviedla

„No a potom, keď som si začala teda pozerať sociálne siete, tak som našla jej profil, kde mala moje veci, videá v mojich veciach, fotky z nášho domu a vlastne slečna na to reagovala, že to je jej,“ pokračovala šokovane. Lucia nechápala, že ako jej môže takto klamať. „Ja som bola v šoku, začala som sa triasť, mne z toho bolo hrozne. Potom sa neskôr, samozrejme, priznala,“ dodala.

Fitnesska sama neverí tomu, že ako sa mohla v takejto situácii ocitnúť. Ešte doteraz má z toho celého zlý pocit. Časť vecí jej spomínaná zlodejka vrátila, ale následne potom ju začala citovo vydierať, že ak to bude aj naďalej riešiť, tak sa stane niečo hrozné. Lucia apeluje na ľudí, aby si dávali pozor na to, koho vpustia do svojho príbytku.