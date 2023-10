NAJLUXUSNEJŠÍ event roka sa koná už dnes: Dražba lístkov na VIP akciu... A z tohto muži padnú na zadok!

Gabriela Drobová je hostiteľkou večera. (Zdroj: Jan Zemiar)

Na Topkách sme už minulý týždeň informovali o veľkolepom návrate jedného z najluxusnejších podujatí roka. Po trojročnej pauze Gabriela Drobová opäť organizuje galavečer Fashion Sparkling Charity Night. Koná sa práve dnes a mieria naň tie najzvučnejšie mená česko-slovenského šoubiznisu.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Ako už samotný názov napovedá, hlavným poslaním večera bude charita. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú, poputujú na dva dobročinné projekty - Pomáhame deťom Národného centra detských chorôb a Liga pre seniorov občianskeho združenia Vetulus. Prítomní hostia sa do zbierky budú môcť zapojiť prostredníctvom dražby. Už pred týždňom sme na Topkách avizovali atraktívne dary, ktoré v nej budú.

Okrem fľaše exkluzívneho archívneho šampanského Piper Heidsieck, z ktorého sa vyrobilo iba 200 kusov (a len dva sú na Slovensku), sa budú dražiť aj verejnosti nedostupné VIP lístky do prvého radu na česko-slovenské finále modelingovej súťaže Elite Model Look a k tomu večerné šaty Elisabetta Franchi. No a pánov určite zaujmú VIP lístky na finále ATP mužov v Turíne.

