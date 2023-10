Drobová hlási veľkú novinu: Po 3-ročnej pauze... NÁVRAT najluxusnejšej akcie roka!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Rok 2019 bol posledný, kedy Gabriela Drobová organizovala galavečer Fashion Sparkling Charity Night. Na veľkolepom podujatí sa snúbil luxus s dobrými skutkami a peniaze, ktoré sa počas večera podarilo vyzbierať, putovali do niektorej zo slovenských nadácií. Boli to napríklad Stars for Stars, Národný Onkologický ústav, Hodina deťom či Biela pastelka. Nasledujúce 3 roky malo podujatie kvôli pandémii stopku.

Aktuálne však organizátorka hlási dobré správy. Galavečer sa vracia a naozaj vo veľkolepom štýle. Ako sa nám podarilo zistiť, niesť sa bude v duchu britskej kráľovskej rodiny, preto medzi pozvanými nebude chýbať ani Jeho Excelencia veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigel Baker. Večerom budú sprevádzať Jasmina Alagič Vrbovská a Milan Junior Zimnýkoval a hostí čaká aj exkluzívna módna prehliadka.

Špeciálne pre túto príležitosť 15 špičkových česko-slovenských módnych dizajnérov navrhne 15 šiat inšpirovaných ikonickými róbami princeznej Diany. Chýbať nebude ani benefičná dražba, kde sa okrem fľaše exkluzívneho archívneho šampanského Piper Heidsieck, z ktorého sa vyrobilo len 200 kusov (z toho sú na Slovensku iba 2 kusy), bude dražiť aj prekvapenie priamo od britskej kráľovskej rodiny.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Výťažok z dražby poputuje na dva dobročinné projekty - Pomáhame deťom Národného centra detských chorôb a Liga pre seniorov občianskeho združenia Vetulus. Spoluzakladateľkou druhého menovaného je slovenská topmodelka Michaela Kocianová, ktorá je zároveň aj ambasádorkou aktuálneho ročníka Fashion Sparkling Charity Night.

Úvodné číslo pre tento večer si pripravila Martina Schindlerová. Zaspieva slávnu britskú skladbu, ktorá v takomto ženskom podaní ešte nezaznela. „Záverečné číslo bude prekvapenie pre všetkých hostí, predovšetkým dámy na evente, pretože len kvôli tomu dobehne do Bratislavy obrovský fešák, ktorý je veľmi známy na Slovensku a hostia eventu zistia, že je výborný nielen v profesii, ktorú robí, ale že je aj vynikajúci spevák,“ prezradila pre Topky.sk Drobová.

(Zdroj: Jan Zemiar)