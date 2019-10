Luxusná párty našich celebrít: Jasmina si odskočila od Sanela, jojkárkine prsia vo výstrihu po pupok a... Blondínka po rozchode doslova žiari!

BRATISLAVA - Uplynulý víkend sa bratislavská Reduta rozžiarila pre dobrú vec. A to doslova. Ako je už tradíciou, na galavečere Fashion Sparkling Charity Night nechýbali krásne dámy v trblietavých róbach. A niektorým teda odvaha rozhodne nechýbala.

Ide o jednu z najkrajších charitatívnych akcií, ktorú si už po siedmy raz zobrala pod svoje krídla riaditeľka Fashion TV Gabriela Drobová. Na večierku, ktorého účelom je hlavne pomáhať, nechýbali ani krásne moderátorky spomínanej televízie. A bolo sa na čo pozerať.

Medzi prvé z prekvapení večera patrila určite čerstvá mamička Jasmina Vrbovská Alagič (30). Tá sa po pôrode dostala veľmi rýchlo do formy, a to nielen v rámci fyzickej kondície. Práve ona totiž sprevádzala hostí týmto večerom. Išlo o jej vôbec prvú moderovačku, odkedy plavovláska v júli priviedla na svet synčeka Sanela. Jasmina si už pred časom pochvaľovala svojho manžela, rapera Rytmusa, ako starostlivého otca, ktorému sa nebojí zveriť syna plne do opatery. Je teda možné, že o malého Sanela sa v tento večer staral práve hrdý otecko.

Na Jasmine Vrbovskej Alagič už nedávne tehotenstvo ani nevidieť. Zdroj: Ján Zemiar,

Dokonalým vzhľadom zaujala aj jojkárska moderátorka Soňa Skoncová (32). Bývalá finalistka súťaže Miss Slovensko nikdy nepatrila k hanblivým modelkám a aj v tento večer sa rozhodla staviť na vystavené krivky. Nádherná čierna róba z dielne Jany Pištejovej mala totiž poriadne odvážny výstrih a brunetka tak nechala vyniknúť svoj bujný dekolt.

Soňa Skoncová ukázala parádny dekolt. Zdroj: Ján Zemiar,

V čiernej, i keď o poznanie trblietavejšej večernej róbe sa ukázala aj Mária Zelinová (30), ktorá momentálne pôsobí aj ako spíkerka v rádiu. Len minulý týždeň médiami prebehla správa, že kráska ukončila dvojročný vzťah s basketbalistom Richardom Körnerom (28), no Mária na sebe rozhodne nedala nič poznať. Z blondínky akoby vychádzala akási žiara, ktorú čierne dlhé šaty ešte podporili.

Mária Zelinová je opäť single. Zdroj: Ján Zemiar,

Počas večera plného zábavy a krásy sa tento rok podarilo vyzbierať viac ako 38-tisíc eur, ktoré poputujú do nadácie Stars for Stars, aby tak mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Tereza Mašková Zdroj: Ján Zemiar,

Karolína Miková Zdroj: Ján Zemiar,

Denisa Mendrejová Zdroj: Ján Zemiar,

Alena Pallová Zdroj: Ján Zemiar,

Lenka Vácvalová Zdroj: Ján Zemiar,

Jana Mutňanská Zdroj: Ján Zemiar,

Erika Bugárová Zdroj: Ján Zemiar,

Veronika Vágnerová Husárová Zdroj: Ján Zemiar,

Nikol Švantnerová Zdroj: Ján Zemiar,

DOminika Ngo Ducová Zdroj: Ján Zemiar,

Veronika Velez-Zuzulová Zdroj: Ján Zemiar,

Gabriela Drobová Zdroj: Ján Zemiar,