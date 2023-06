Slovenský herec po pár mesiacoch vzťahu: SVADBA v parku... Manželov oddával známy moderátor!

BRATISLAVA - V marci sme na Topkách informovali o veľkom prekvapení, ktoré sa udialo na derniére muzikálu Turandot. Rozvedený herec Peter Makranský (37) priamo na pódiu pokľakol pred svojou priateľkou Mirkou a požiadal ju o ruku. V tom čase tvorili pár len niečo vyše 4 mesiacov. No a tak, ako sa rýchlo zasnúbili, tak aj vstúpili do manželstva. Svadba prebehla včera, v bratislavskom parku a dvojicu oddával známy moderátor!

Láska ako hrom! Takto by sa dalo pár slovami opísať to, čo cíti herec Peter Makranský k svojej priateľke Mirke. Veď pár tvorili len niečo vyše 4 mesiacov, keď sa zamilovaný umelec rozhodol posunúť ich vzťah o krok ďalej. V marci sme na Topkách informovali o ich zásnubách, ktoré prebehli priamo na pódiu Divadla Nová scéna, v závere predstavenia Turandot.

No a rovnako, ako rýchlo sa dvojica zasnúbila, tak rýchlo zorganizovala aj svadbu. Len o 12 týždňov, čo je niečo vyše 2 mesiacov, si Peter a Mirka povedali svoje áno v bratislavskom Sade Janka Kráľa. Svadba prebehla pod holým nebom, netradične vo štvrtok o 15. hodine popoludní a dvojicu oddával bývalý moderátor, ktorý je dnes poslancom Petržalky, Michal Sabo.

Nevesta mala na sebe krásne biele, jednoduché šaty a namiesto závoja, mala vo vlasoch bielu kvetinovú čelenku. Ženích vstupoval do manželstva v čiernych nohaviciach, ktoré doplnil bielou košeľou s bielym sakom a "neformálny" look doťukol bielymi plátenými teniskami. No a aby sa ženích s nevestou v dôležitom momente nepomýlili, obaja mali na ruke ťahák - veľké ÁNO.

Novomanželom do parku prišli okrem kamarátov a blízkych zagratulovať aj Makranského hereckí kolegovia. Nechýbala napríklad Kristína Tormová, Mirka Partlová, Pavol Topoľský či Pavol Plevčík. Novomanželom gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!

