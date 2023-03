Obrovské PREKVAPENIE na derniére v divadle: Rozvedený herec pokľakol priamo na javisku… ŽIADOSŤ O RUKU!

BRATISLAVA - Koncom novembra minulého roka sme na Topkách informovali o novej priateľke slovenského herca Petra Makranského (37). Dvojicu sa nám podarilo nafotiť v uliciach Bratislavy. No hoci odvtedy uplynuli len 4 mesiace, zdá sa, že umelec našiel tú pravú. Na sobotnej derniére muzikálu Turandot totiž svoju priateľkmi Mirku požiadal o ruku... Priamo na javisku pred zrakmi divákov!

Život známeho slovenského herca Petra Makranského sa za posledné roky zmenil o 180 stupňov. Rozviedol sa s bývalou manželkou a obaja si už stihli nájsť aj nových partnerov. Tanečnica Petra sa dokonca v januári opäť vydala... A umelec zjavne tiež našiel tú pravú. Divákom sobotnej derniéry muzikálu Turandot sa postaral o poriadne prekvapenie.

No najväčšie mala bez pochýb jeho priateľka Mirka. Pri záverečnej kláňačke sa odrazu vystúpil herec Tomáš Majláth a prihovoril sa divákom: „Ešte raz vám ďakujeme za vašu priazeň, veľmi si to vážime, že ste našimi fanúšikmi. A keďže je toto predstavenie dosť krátke, máme možnosť využiť ešte chvíľku, preto ak sa nenahneváte, rozhodli sme sa, že potešíme jedného z vás... A úplnou náhodou vyberieme Mirku, ktorá sedí v prvom rade, poď prosím k nám,“ zahlásil a vytiahol Makranského priateľku na javisko.

Galéria fotiek (9) Zdroj: archív P.M.

Tá ani len netušila, čo ju čaká. Najprv ju účinkujúci ešte nabádali, aby sa pozerala ďaleko do hľadiska, že prekvapenie ju čaká tam... No napokon to prišlo. Makranský, ktorý je interným hercom Divadla Nová scéna, ju chytil za ruky a spustil: „Mirka, ja ti chcem povedať, že ťa veľmi milujem!“ v tomto momente diváci začali jasať. „A keď som už mal pocit, že je môj život veľmi obyčajný, tak si doňho vniesla nové svetlo. Veľmi ťa milujem a teraz ťa chcem požiadať o ruku,“ zahlásil a pokľakol.

Budúca nevesta, samozrejme, povedala áno. Budúcim manželom preto chceme popriať veľa lásky a všetko dobré na spoločnej ceste životom!