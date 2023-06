Premotivovaná Tormová o MATERSTVE: NEZVLÁDAM TO!

Hovorí sa, že úloha matky, je azda to najnáročnejšie povolanie a svoje o tom vie aj trojnásobná mama a herečka Kristína Tormová. Napriek svojej vyťaženosti si však našla čas zúčastniť sa charitatívneho projektu s názvom Misia- aby bol svet lepší. Do podobných akcii sa, podľa vlastných slov, zapája rada a pravidelne, i keď občas je to veľmi nahrane aj s jej zdravím.

Kristína má totiž ADHD, čo je neurologická vývinová porucha, ktorá môže spôsobovať nepozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť a v jej prípade sa veľmi rýchlo vyčerpá a potom musí takpovediac dlho dobíjať svoje baterky, aby mohla plnohodnotne fungovať ďalej. No napriek tomu si nájde čas aj pre druhých.

„Robím to veľmi často, a často aj na úkor pomoci sebe. Môj manžel by vám to vysvetlil,“ uviedla herečka v rozhovore pre Topky.sk A keď sme sa jej spýtali na to, ako dokáže fungovať aj v tom pracovnom nasadení a zároveň byť matkou troch detí na plný úväzok, tak jej odpoveď bola jednoznačná.

„Nezvládam to. Naozaj to nezvládam. Vždy mám toho veľa a keď mám toho, že úplne veľa, tak potom sa musím vypnúť, lebo už nevládzem a potom naberiem silu a idem znova dotoho,“ priznala sa Kristína pre Topky.sk a neskôr porozprávala aj o materstve.

„Tak nezvládam to, ale si myslím, že tak ako každá pracujúca mama, ktorá sa chce tak zodpovedne a tak plnohodnotne, premotivovane, ako je to v mojom prípade, starať o deti, tak sa to nedá úplne dobre zvládať, ale tak baví nás to a to je dôležité,“ dodala s úsmevom na tvári Kristína. Okrem iného nám porozprávala aj o jej stave vyhorenia, kvôli ktorému musela vyhľadať aj odbornú pomoc a nie raz. Koľkokrát to bolo, sa už dozviete z videa vyššie.