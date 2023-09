PROBLÉMY vo vzťahu markizáckej krásky: Skúšame to... Je to ŤAŽKÉ!

Vzťah sa snažia zaplátať! (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Momentálne sa v slovenskom ale i zahraničnom šoubiznise akoby roztrhlo vrece s rozchodmi. Najnovšie aj markizácka kráska priznala komplikácie vo vzťahu. Je to pre oboch náročné, ale snažia sa to zachrániť!

PROBLÉMY vo vzťahu markizáckej krásky: Skúšame to! (Zdroj: Maarty)

Tereza Kosecová sa zviditeľnila účinkovaním v romantickej šou Ruža pre nevestu, kde sa snažila nájsť si lásku. To sa jej síce nepodarilo, ale ako neskôr vyšlo najavo, počas toho, ako na Markíze bojovala o Tomášovo srdce, v realite už bola šťastne zadaná.

Svoj vzťah ale musela udržať v tajnosti pol roka, čo pre zaľúbencov nebolo najjednoduchšie. Priznala sa k nemu len v júli, po skončení vysielania šou, keď na sociálnej sieti Instagram zverejnila záhadnú fotografiu.

(Zdroj: Instagram T.K.)

Markizácku krásku sa nám podarilo vyspovedať na tlačovke Fight Night, na ktorej nebola len tak náhodou. V decembri ju totiž uvidíme "pobiť sa" s kolegyňou z Ruže s Priscillou Versluis. Ako priznala, jej rodina dovtedy vôbec netušila, že ide do ringu.

„Moji najbližší to nevedia zatiaľ," prezradila so smiechom. „Ja som to zatiaľ spomenula mamine, oco to nevie, lebo ten neznáša bojové športy a čo sa týka mojich kamarátov, vie to pár z nich," dodala s tým, že skoro od každého dostala na túto výzvu pozitívnu reakciu. Otázka, či túto novinku oznámila aj svojmu priateľovi, ju mierne zaskočila.

„Áno, vie to. My to máme trošku teraz také zložitejšie, takú situáciu, ale áno, je oboznámený s tým," zverila sa. Na Instagrame mnohí zachytili, že ju niečo trápi, no nikdy presne nešpecifikovala, že o čo ide.

Tereza Kosecová (Zdroj: Vlado Anjel)

„Je to ťažké, ja by som to asi iba tak zhrnula, že nechcem o svojom vzťahu nejako verejne rozprávať, len ono je ťažké, keď sa dáte s človekom dokopy, počas toho ako sa ide vysielať reality šou. Mali sme tam veľa takých problémov, ktoré stále sú a musíme sa k tomu nejako postaviť, my to akože skúšame, pretože toho človeka ľúbim, poznám ho veľmi dobre a uvidíme ako to pôjde, či sa to ešte zachráni alebo nezachráni. Nechávam to proste plynúť," zverila sa pre Topky.sk. Celý rozhovor s Terkou nájdete vyššie.