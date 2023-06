Zomrel slovenský herec (†91): Bojoval s ťažkou chorobou... Podstúpil 16 ožiarení!

Slovensko obletela veľmi smutná správa o úmrtí známeho herca, scenáristu a režiséra Juraja Sarvaša. O necelý mesiac by oslávil svoje 92. narodeniny, ktorých sa, žiaľ, už nedožil. Informovalo o tom rádio Regina Stred. Môžete ho poznať z filmov Knieža, Novinári či Kráľ lesa.

V minulosti umelca potrápili vážne zdravotné ťažkosti. Spočiatku mu lekári nevedeli určiť diagnózu. „Všetko sa začalo silným kašľom. V Banskej Bystrici, kde bývam, mi robili bronchoskopiu, gastroskopiu a všetko možné, no nevedeli presne určiť diagnózu. Vraj to môže byť rozšírený pažerák. Tak ma teda poslali do Martina, kde sú na pažeráky najlepší odborníci v strednej Európe,“ prezradil pre týždenník Plus 7 dní v roku 2021.

Galéria fotiek () Juraj Sarvaš

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Neskôr na to prišli. „Postaral sa tam o mňa pán profesor Rudolf Hyrder. Aj on mi spravil všemožné vyšetrenia. V jedno ráno som na vizite povedal, že asi krvácam do žalúdka. Ja to už poznám. So žalúdkom som si užil v minulosti dosť,“ uviedol. Odborníci zistili, že má tumor na žalúdku. Nakoniec absolvoval až 16 ožiarení, ktoré v tom čase zabrali. Príčina jeho smrti v týchto momentoch však ešte nie je známa.

Na herca si môžete zaspomínať už dnes večer o 20:00 na Dvojke v premiére portrétu Juraj Sarvaš.