PIKOŠKA z pohrebníctva: Lasica (†81) by sa strašne smial!

BRATISLAVA - Herec Milan Lasica opustil tento svet 18. júla 2021, jeho rodina ho však udržiava v pamätiach ľudí aj prostredníctvom oficiálneho profilu na sociálnej sieti. Fanúšikovia sa tam tiež zdôverujú so spomienkami a príhodami. Tento čierny humor by cenil aj sám maestro!

Milan Lasica bol národom milovaný hlavne pre svoj humor. Bol majstrom stručných point, jeho vtipkovanie neurážalo, no nevyhýbal sa ani sarkazmu a čiernemu humoru.

Galéria fotiek (4) Zdroj: RTVS

Po jeho smrti sa akoby roztrhlo vrece s rôznymi profilmi na sociálnej sieti, až musela zasiahnuť rodina. „Zneužívajú meno Milana Lasicu a pod ním propagujú názory nielenže nezlučiteľné s postojmi M. Lasicu, ale aj so základnou slušnosťou,” rozhorčila sa hercova dcéra Hana Lasicová a informovala fanúšikov, že vznikol jediný oficiálny profil, ktorý spravuje rodina.

A sú tam vítané aj spomienky a príhody fanúšikov. Aktuálne sa jedna sledovateľka podelila o skúsenosť z pohrebníctva. „Náš tatinko zomrel krátko po tom, ako zomrel váš. A keď sme v pohrebníctve vyberali rakvu, pani ponúkla len jeden typ, vraj pre vysokých štíhlych pánov je len tá vhodná. A pridala "pikošku", že pán Lasica mal rovnakú,” uviedla žena, ktorá sa so svojou sestrou zhodla na tom, že ich otec by ocenil fakt, že má rovnakú truhlu ako pán Lasica.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Joj

„Tak tento čierny humor by ocenil aj pán Lasica. Takéto veci miloval,” napísal k príbehu správca profilu. Príhodu zdieľala aj Hana Lasicová: „Na tomto by sa otec smial! Určite by to rozprával ako anekdotu, keby mohol...”