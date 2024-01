VÁŽNE zdravotné problémy Hany Lasicovej: Sanitka ju prevážala do nemocnice!

Hana Lasicová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nikto netušil, čo sa s ňou deje. Až teraz vyrukovala s tak osobným priznaním. Hana Lasicová (42), dcéra Milana Lasicu, sa potýka s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré ju doviedli až do nemocnice!

Hana Lasicová učinila naozaj otvorené priznanie. Svojim fanúšikom sa zverila, že sa potýka so zdravotnými problémami. Už to bolo tak vážne, že si privolala aj sanitku, ktorá ju okamžite prevážala do nemocnice!

„Vyzerám úplne v poriadku na týchto fotkách a aj sa tak cítim. Napriek tomu má pár dní na to odviezla sanitka urgentne do nemocnice. Tlak som mala 200 na 120. Vôbec nič som necítila, nič ma nebolelo, nebola som unavená, nemala rozmazané videnie, červenú tvár, ani som sa nezadýchala, ani mi nebúšilo srdce... Nemám nadváhu, mám 42 rokov, nesolím, nefajčím, nepijem alkohol, EKG mám ukážkové, cholesterol príkladný..." začala v úvode.

Hana Lasicová s deťmi (Zdroj: Ján Zemiar)

„Myslela som si aj, že sa nestresujem. Ale asi áno... Nikdy by som nezistila, že som na tom takto a už by ma asi rovno kleplo, keby som nebola na preventívnej prehliadke. Keby mi doktorka pri raňajšom minimálne zvýšenom spodnom tlaku nekládla na svedomie, že si ho mám pravidelne sledovať. Keby 10 minút potom, ako som volala na 155, neprišla sanitka," pokračovala.

Zdá sa, že je už na tom lepšie. „Po mesiacoch, kedy žiadne lieky nezaberali, sa zdá, že som na tom konečne dobre. Snáď. Môžem za to ďakovať jedine môjmu strážnemu anjelovi Honzovi, režisérovi seriálu Nemocnica. A hlavne lekárke a personálu v NÚSCH (Soni). Všetkým, čo ma podporovali a snažili sa ma odbremeniť od stresu, ktorého na jeseň bolo viac než dosť (ehm, istý projekt, ktorý si zbiera peniaze bez nášho vedomia...)," dodala na záver. Tiež všetkým odkazuje, aby nezanedbávali preventívne prehliadky.