Lasicová ukázala nedokonalé TELO: Žiadne DIÉTY a... ŽIADNA HANBA!

BRATISLAVA - Spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová vychováva dve dcéry a záleží jej na tom, aby vyrastali so zdravým sebavedomím a spokojnosťou s vlastným telom. Ona sama teraz verejne odhalila to svoje.

Hana Lasicová je dcéra známych rodičov, herečky a političky Magdy Vášáryovej a zosnulého herca a prozaika Milana Lasicu. Ona sama je tiež spisovateľkou a scenáristkou.

Doma je však predovšetkým milujúcou mamou dvoch dcér. V roku 2011 porodila dcéru Ester a v roku 2014 im do rodiny pribudla Stela. Dievčatá sú teraz vo veku 9 a takmer 12 rokov a práve v tomto čase sa už mnohé školáčky začínajú zaoberať svojím telom.

„Odkedy dcéry pomaličky idú do puberty, čoraz viac rozmýšľam nad tým, ako im sprostredkovať spokojnosť s vlastným telom. Nejde len o to nehanbiť sa za niečo, čo má každý, ale aj sám seba akceptovať so všetkými chybami,” uviedla na sociálnych sieťach Hana, ktorá pripojila aj dve svoje fotografie.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram HL

Práve ona vraj k dievčatám, čo neustále stoja pred zrkadlom a kritizujú svoj výzor, nikdy nepatrila. „Uvedomila som si až v tomto veku, že som nikdy neriešila svoje telo a výzor, nikdy som nedržala diétu ani necvičila s cieľom schudnúť či dosiahnuť nejaký konkrétny vzhľad. Raz viem vyzerať ako na prvej fotke, ale asi častejšie ako na druhej. Lebo vek a tehotenstvá a cisársky a diastáza. A nepravidelný pohyb,” uviedla scenáristka.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram HL

Za to, že ju vzhľad nijako zvlášť netrápil, môže podľa vlastných slov ďakovať najmä svojim rodičov. Tí nikdy netrúsili negatívne poznámky na výzor svojich dcér. A tiež u seba to nepokladali za to najdôležitejšie. „Mama nikdy neriešila, ako vyzerá a že by mohla vyzerať inak - mladšie, chudšie, krajšie. To bol asi najlepší vzor. Spolu s tým, že viac než na vzhľade záleží na tom, čo má človek v hlave a duši,” prezradila Hana, k čomu bola odjakživa vedená. „Dúfam, že budem schopná odovzdať rovnakú zdravú spokojnosť aj svojim dcéram...” dodala.