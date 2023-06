Dara Rolins ukázala MAMU: Aha, ako si zapózovala s NÁDEJNÝM ZAŤOM!

PRAHA - Vyzerá to tak, že Pavel do rodiny naozaj skvele zapadol! Koncom roka 2012 vyšlo najavo, že Dara Rolins (50) tvorí pár s bývalým českým futbalistom Pavlom Nedvědom (50). V tom čase už spolu boli približne pol roka a dokázali to celé tie mesiace tajiť, keďže si svoju lásku chceli vychutnávať v súkromí bez zbytočnej pozornosti...

Už krátko po tom, čo sa prevalilo, že Dara a Pavel tvoria pár, sa slovenská popová diva nechala počuť, že to so športovou hviezdou myslí vážne. A po takmer dvoch rokoch je nad slnko jasnejšie, že to tak naozaj je a nešlo len o reči do vetra. Zamilovaná dvojica si dokonca kúpila pozemok pri talianskom jazere Maggiore za takmer milión eur.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram D.R.

Pavel skvele zapadol aj do Darinej rodiny. Už pred dvomi rokmi sa speváčka vyjadrila, že jej drahý si výborne rozumie s jej dcérou Laurou, ktorá má s partnerom svojej slávnej maminy perfektný vzťah. No a športovca schvaľuje aj jeho budúca svokra. Rodinka si nedávno spoločne vyrazila na výlet loďou a Dara túto peknú príležitosť zdokumentovala aj na sociálnej sieti Instagram.

Aha, ako si Darina mama Zlatica zapózovala so svojím nádejným zaťom!