Vratko Sirági pol roka po Let's Dance: Vášeň k tancu ho ničí... Nohy v obväzoch!

Vratko Sirági (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Stal sa náhradníkom Márie Čírovej a všetkým vyrazil dych. Reč je o moderátorovi Vratkovi Sirágim, ktorého môžete poznať z markizáckeho Telerána, ale aj z večerného Počasia. Aj pol roka po Let's Dance u neho stále pretrváva vášeň k tancu, no ako sa najnovšie ukázalo, nie je to také ružové. Nohy má aktuálne v obväzoch!

Vratko Sirági sa prihováral divákom televízie Markíza z ranného vysielania Telerána. Predpovedal počasie na najbližšie dni. Potom však dostal ponuku tancovať v tanečnej šou Let's Dance, ktorú prijal. Stal sa tak náhradníkom speváčky Márie Čírovej, ktorá sa bolestivo zranila, a tak nemohla v šou ďalej pokračovať.

Už po prvom Vratkovom vystúpení bolo jasné, že moderátor bude jedným z favoritov celej súťaže. A tak aj bolo. S tanečnou partnerkou Annou Riebauerovou sa prebojovali do finále, kde obsadili krásne tretie miesto.

Anna Riebauerová a Vratko Sirági (Zdroj: TV Markíza)

Ani pol roka po konci celej súťaže Vratko na tanec nezanevrel. Na parket sa stále vracia a tréningy nezanedbáva. So svojimi fanúšikmi sa ale podelil aj o to, čo mu jeho vášeň spôsobuje. Dá sa povedať, že ho fyzicky ničí. Po tréningoch sa na jeho tele objavujú modriny a odreniny... Z poranení si však ťažkú hlavu nerobí a tanec aj napriek tomu miluje a napĺňa ho.

„Od Let's Dance už uplynulo niekoľko mesiacov, no tanec je napriek tomu vecou, bez ktorej si to už dnes neviem predstaviť. Veľakrát to v živote možno najmenej čakáme a práve vtedy nám doňho vstúpia veci a činnosti, ktoré ho o niečo zmenia, obohatia, spravia plnším. Nech už túžite robiť či vyskúšať v živote čokoľvek, poďte do toho, poviem vám, stojí to fakt za to,” zveril sa na Instagrame.

(Zdroj: Instagram V.S.)