Poriadne staré FOTO slovenskej moderátorky: Vidíte tam podobu?!

BRATISLAVA - Na Slovensku je dlhé roky známy jej tvár i hlas, Vera Wisterová je stálou súčasťou rozhlasového éteru a svoje si odmoderovala aj v televízii. Aktuálne sa s fanúšikmi podelila o krátke video. To je naozaj ona?!

Vera Wisterová je verejne známa už vyše 20 rokov. Jej kariéra odštartovala v regionálnom rádiu, neskôr sa presunula k väčšiemu hráčovi na trhu a miesto si našla aj v televízii.

Teraz sa s fanúšikmi podelila o zábery zo svojho detstva. Teda, pri prvom pohľade sa mnohí možno aj v duchu pýtali, či je to naozaj ona. Popis však znel "Mini me", čiže "malá ja". A keď sa človek zapozerá na zábery, zrazu sa dievčatku v tvári objavia presne tie výrazy, pri ktorých už nie je pochýb, že je to naozaj malá Vera. I keď teda ako dieťa bola ostrieľaná moderátorka o čosi hanblivejšia.

