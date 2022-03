Takúto FÓBIU nemá hocikto: Wisterová absolvovala terapiu aj hypnózu!

Vera Wisterová sa narodila 30. marca 1977. Študovala angličtinu a neskôr sa vybrala ešte za štúdiom do Austrálie.

Jej meno je verejne známe už približne 20 rokov. Z regionálneho rádia prešla do Rádia FM a neskôr do Fun Rádia. V televízii moderovala relácie ako Deka hity, Kuul klub, Návštevníci, Mojsejovci. Pôsobila aj v relácii Karavan šou, ktorú pripravovala spolu s vtedajším partnerom, spevákom Ivanom Táslerom. Naposledy sa Vera objavila v losovaní štátnej očkovacej lotérie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

Pomerne nedávno moderátorka verejne priznala, že trpí nezvyčajnou fóbiou. V jej prípade nejde o strach zo žiadneho extrémne nebezpečného alebo nechutne vyzerajúceho zvieraťa... Má fóbiu z holubov. „Mám z nich strach. Ja keď som zbadala holuba, tak som prešla na druhú stranu cesty,” povedala Wisterová v podcaste Pohofka. Dokonca, keď videla spomínané zviera na obrázku, tak sa jej normálne urobilo fyzicky zle.

Vzhľadom k tomu, že holubov je všade dosť, moderátorka to má viac než náročné, keď sa im usiluje vyhnúť. „Nie je to úplne ok, keď niekto alebo niečo má nad tebou kontrolu. Tak som to aktívne riešila. Išla som na nejakú terapiu a išla som aj do nejakých hypnózových záležitostí,” prezradila Vera. „Do istej miery mi to pomohlo, že už to nie je také, ako predtým. Nie som fanúšik týchto zvierat, ale ustupuje mi to,” dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

Vera Wisterová je rozvedená. Rozvod s Jeremym Hulshom sprevádzala dráma, keď bez jej vedomia odviezol ich dvoch spoločných synov do Ameriky. Tam následne absolvovali súdne pojednávania. Po vyše pol roku americký súd odklepol, že deti sa majú vrátiť k matke.