Wisterová prehovorila o svojej VIERE: Žiadne Vianoce a... Toto je veľmi zraňujúce!

Mnohí z nás sa v týchto dňoch vo veľkom pripravujú na najkrajšie sviatky roka - na Vianoce. U obľúbenej moderátorky Very Wisterovej to pravdepodobne vyzerá inak, než v domácnostiach väčšiny z nás. Ryšavka totiž vyznáva židovskú vieru a keď bola nedávno hosťom v relácii Pohofka, priznala, že v podstate nikdy nemala Vianoce.

„Pre mňa to bolo také, že keď si dieťa, nechceš byť iná, ako ostatní. A v Petržalke fakt nechceš byť iná,” poznamenala Vera, ktorá si ale myslí, že Vianoce sú krásny sviatok. „Pozerávam rozprávky, to milujem. Kamaráti mi nosia kapustnice, šaláty,” dodala s úsmevom.

Moderátorku Luciu Medveďovú tiež zaujímalo, ako neslávenie Vianoc vnímajú jej synovia Harlow a Theo. „Oni to berú tak, že je to skrátka sviatok, ktorý my nemáme. Ale máme chanuku. Trvá osem dní a deťom sa dáva darček každý večer. Nemám pocit, že by boli nejako ukrátení,” reagovala.

Vera Wisterová má dvoch synov. Zdroj: Ján Zemiar/Polícia SR

Moderátorka prehovorila aj o tom, ako reaguje, keď sa niekto vysmieva z jej viery alebo Židov. „Jasné, že sa ma to dotýka. Je to veľmi zraňujúce. Podľa mňa, nech si akokoľvek vyrovnaný so svojím pôvodom, tak sa ťa to dotkne,” povedala k tejto téme Wisterová.

