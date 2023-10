Wisterovej celoživotný BOJ s váhou: Čím som staršia, tým je to ŤAŽŠIE!

Vera Wisterová (Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Vera Wisterová (46) vedie celoživotný boj. Aj keď má postavu za ktorú sa rozhodne nemusí hanbiť, zdá sa, že ona má na to úplne iný názor. To naozaj práve ju toto trápi?

Vera Wisterová zvádza neustály BOJ: Toto ju trápi! (Zdroj: Maarty Von B)

Keď sa povie ryšavá kráska s mikrofónom, každý vie, že ide o slovenskú moderátorku Veru Wisterovú, ktorá vďaka svojmu vzhľadu vytŕča takpovediac z davu. A to aj napriek tomu, že je útlej, drobnej postavy. A práve tá je podľa všetkého pre ňu kameňom úrazu.

Pred pár dňami sme Veru stretli v spoločnosti, a tak sme sa jej spýtali, čo pre ňu znamená šťastie. Je verejne známe, že v poslednom období to vôbec to nemala jednoduché, pretože ex Jeremy Hulsh (45), ktorého nedávno prepustili z väzby na slobodu, uniesol jej synov. Našťastie je táto dráma už minulosťou, a tak moderátorka svoje spomínané šťastie vidí predovšetkým v maličkostiach a teší sa zo svojich chlapcov Thea (8) a Harlowa (10).

„Vieš čo, ja mám dokonca aj takú frázu, akože v tom mojom slovníku, že dokonalé šťastie, a to sú také momenty, kedy si to naozaj uvedomím, že to je dokonalé šťastie, a to sú malé momenty, ktoré trvajú niekedy len pár sekúnd. A to sú momenty, ktoré prichádzajú z nenazdajky a aj veľmi rýchlo odchádzajú, ale ktoré naozaj naplno precítim až z nich mám také zimomriavky, a to môžu byť momenty typu krásny výhľad v Tatrách. Napríklad keď sa zrazu len pozrieš okolo seba, vidíš to majestátne, nádherné a vtedy to precítiš, to dokonalé šťastie, alebo dokonalé šťastie - dneska ráno som spala deväť hodín a som sa zobudila a naozaj som sa cítila dobre vyspatá, tak som si povedala, že toto je presne to, že dokonalé šťastie,“ vyjadrila sa moderátorka, ktorej hlas je známy najmä z rádia.

Vera Wisterová na premiére filmu Šťastný človek (Zdroj: Maarty von B)

Každý kto ju videl, musí uznať že táto ryšavka má postavu za ktorú sa určite nemusí hanbiť a vonkoncom trápiť, no ona sama sa na seba pozerá prísnymi očami. Keď sme sa jej spýtali, čo robí so svojou figúrou a ako sa udržuje v kondícii, tak jej odpoveď nás priam zaskočila. „Ja čo robím? Vieš čo, ja dosť... Asi si odriekam a bojujem s tým celý život s tou váhou, celý život s tým bojujem. Ja nie som ten typ, čo akože môže jesť čokoľvek, takže to je, že normálne s tým.. a čím som staršia, tým je to ťažšie a väčšia drina,“ priznala moderátorka pre Topky.sk svoj celoživotný boj.

