Legendárna krčma z Hornej Dolnej je NA PREDAJ: Môže byť vaša za... Cena vás prekvapí!

Markizácky seriál Horná Dolná sa za 8 rokov vysielania stal kultovou záležitosťou. Hlášky zľudoveli a Novú Lehotu, v ktorej sa počin natáčal, dodnes vyhľadávajú turisti z celého Slovenska. No a tí najväčší fanúšikovia si aktuálne môžu kúpiť aj najikonickejšiu súčasť televíznej dediny - budovu, ktorú filmári zmenili na krčmu a obecný úrad.

„Legendárna seriálová krčma z "Hornej Dolnej" je na predaj! Najznámejšiu seriálovú krčmu milovali ako herci, tak aj diváci. Keďže po natáčaní seriálu padla posledná klapka, prichádza skvelá príležitosť pre nového majiteľa a získať túto ikonickú budovu nachádzajúcu sa v malebnej obci Nová Lehota,“ píše sa v inzeráte.

Ten záujemcom sľubuje známe pohľady, no ešte krajšie okolie. „Všadeprítomné kopce Považského Inovca plné zvierat, hríbov, cestišiek a opustených tichých miest priam lákajú na prechádzku. Dedina si zachováva svoju autentickú atmosféru, ktorá vás prenesie do pokojného tempa života,“ uvádza sa ďalej. No a budova, ktorú 8 rokov využívali filmári z televízie Markíza, môže byť vaša za 28 tisíc eur.

Krčma z Hornej Dolnej sa objavila na realitnom trhu. (Zdroj: Facebook M.L.)

