Matej Landl nešťastný zo svojho syna: Preboha, len TOTO NIE!

V umeleckej brandži je celkom bežné, že deti nasledujú svojich rodičov. Podobný scenár nastal aj u slovenského herca Mateja Landla, ktorého sme nedávno aj s jeho rodinou zastihli na premiére filmu Tak zle, ako sa len dá od režiséra Viktora Csudaia.

Galéria fotiek (11) Matej Landl s rodinou

Zdroj: Maarty von B

Na prvý dojem by sa mohlo zdať, že herec Matej Landl môže byť právom hrdý a nadšený z toho, že aj jeho syn podľahol vášni k herectvu. No z jeho slov bolo cítiť niečo iné. Vyslovene totiž nechcel, aby išiel rovnakou cestou ako on.

„Stalo sa mi také veru, že môj syn Matej ide v mojich šľapajach. No nebol som z toho nadšený,“ povedal Landl pre Topky.sk. Rovnako to pritom bolo aj v jeho prípade – je totiž synom herečky Evy Landlovej. „Tak ako mne to pred 50 rokmi vyhovárala moja mama a v tom čase sa jej to nepodarilo, tak aj ja som sa ho snažil odhovoriť a tiež sa mi to nepodarilo,“ prezradil nám herec zo seriálu Horná Dolná.

Galéria fotiek (11) Zdroj: TV MARKÍZA

Nuž, história sa jednoducho u Landlovcov opakuje. „Mal som pre neho vymyslenú úplne inú profesiu. Mal byť buď veterinár, alebo doktor. Preboha, hocičo, len nie herec,“ zdôraznil Matej Landl. No mladý Landl sa v herectve našiel. Nedávno zahviezdil napríklad v markizáckych Chatároch.

Galéria fotiek (11) Matej Landl ml. v seriáli Chatári s Helenou Krajčiovou a Sväťom Malachovským

Zdroj: TV Markíza

Jeho skúsený otec však presne vedel, prečo ho odhováral od tejto síce hodnotnej profesie, ale na druhej strane veľmi ťažkej a nevyspytateľnej. „Nie je to jednoduché povolanie. Život herca je krásny, ale komplikovaný. Keď má veľa práce, tak je v strese a nestíha a nemôže sa naplno venovať svojim blízkym. Potom, keď zas má málo práce, tak tú rodinu nedokáže uživiť. Nie je to taká kontinuálna situácia príjmov v práci, takže z toho som bol nešťastný, že som mu to nevyhovoril a že sa na to dal,“ povedal herec na záver nášho rozhovoru. Každopádne syna v jeho rozhodnutí rešpektuje a podporuje. Dokonca si od neho dá občas aj poradiť.