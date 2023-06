Sisa Sklovská (57) išla POD NÔŽ: Toto si na sebe nechala VYLEPŠIŤ... Nebol to môj NÁPAD!

Sisa Lelkes Sklovská sa po dlhom premýšľaní rozhodla zveriť do rúk špičkového plastického chirurga na známej klinike krásy v Pezinku. Pod nôž si však spočiatku ľahnúť nechcela! No po rozhovore so svojou blízkou kamarátkou, doktorkou, ktorá ju presvedčila, išla do toho. Speváčku totiž nejaký čas trápili ťažkosti s hornými viečkami.

Pre Topky.sk presne opísala, čo ju ťažilo. „Tak ja mám taký zaujímavý problémik. Obdivujú ma maskéri za to, aký mám priestor na horných viečkach, že mi tam môžu maľovať obrazy. Tie viečka časom, teda sa mi stáva, že jednoducho, by som to povedala úplne laicky – ja tomu hovorím, či stoja alebo nestoja,“ začala v úvode. Niekedy jej zvykli proste z ničoho nič ochabnúť.

Priznala, že jej na to pomáhal ľad či čierny čaj. To však nefungovalo dlhodobo, ba na krátky čas. Veľakrát sa zamýšľala nad tým, z čoho to môže byť. Už pri zaspávaní rozmýšľala nad tým, čo ak ráno vstane a zas to bude zlé, aj keď má pred sebou množstvo pracovných povinností.

„Ja som sa s týmto problémom zverila Alenke (doktorke Pallovej, pozn. red.) už dávnejšie, že toto sa mi deje a ja tomu sama nerozumiem, ako je to možné, podľa čoho tie oči... že na čo to reaguje. No a Alenka mala taký nápad, že však poďme to zoperovať,” prezradila nám s tým, že nakoniec ju aj počúvla.

Operná diva sa konečne odhodlala a včera nastal jej dlhoočakávaný deň D. Pred operáciou sa cítila zvláštne, keďže ešte nikdy predtým jej do tváre nikto nezasahoval. „Nesmierne sa teším na jednu vec, že konečne budem ráno vstávať a nebudem musieť používať ľad ani čaj,” dodala s úsmevom. To, či sa po zákroku plánuje vrátiť ihneď do pracovného kolotoča alebo ostane istý čas oddychovať, sa dozviete z rozhovoru vyššie.