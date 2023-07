Slovenská návrhárka OHROMILA svojím vyjadrením: KOPÍRUJÚ ma svetové značky!

BRATISLAVA - Slovenská módna návrhárka Rebecca Justh sa teda naozaj nezdá. Hoci každý vie, že jej modely sú absolútne jedinečné a výnimočné, len málokto tušil, že jej dizajny sa stali inšpiráciou aj pre svetové módne domy. Tak týmto nás doslova ohromila. Wau, veď my máme na Slovensku ikonu!

Móda je jej neodmysliteľnou súčasťou celého jej života. Hoci ju viacerí považujú za kontroverznú, nič to nemení na skutočnosti, že sa Rebecca Justh už dávnejšie presadila aj za veľkou mlákou. Slovenská dizajnérka sa objavila aj na Newyorskom Fashion weeku, kde je aj podľa jej slov inšpiráciou pre svetové značky a dokonca...

Galéria fotiek () Zdroj: Jan Zemiar

Keďže návrhárka vyhľadáva módne akcie všetkého druhu, stretli sme ju aj na nedávnom finálovom večere Miss Slovensko 2023. Aj keď bola s celkovou organizáciou spokojná, zarazili ju vraj samotné módne prehliadky, ktoré boli súčasťou programu. No a keď sa rozhovorila, vyšli z nej v vskutku prekvapivé slová.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

„Som sklamaná módnymi prehliadkami, pretože svet sa konečne posúva do farieb a odvážneho dizajnu a tentokrát som tie farby a nejaký veľký dizajn tam nevidela. A to je trochu škoda, pretože Slovensko má famóznych návrhárov a bola veľká škoda, že k tým misskám neboli použité farby a dizajny, ktoré sme mohli svetu ukázať,“ začala náš rozhovor Rebecca a neskôr nás so svojim vyjadrením ohromila.

„Tým, že chodím na New York Fashion week, tak ma obkukávajú a kopírujú, Tom Ford, Balmain,“ povedala nám známa návrhárka, pričom niečím podobným sa zo slovenských dizajnérov môže pochváliť len málokto. A niet sa čomu čudovať. Rebecca Justh má originálny vkus a nedá sa len tak prehliadnuť a rovnako aj na finále Miss Slovensko 2023 bola vďaka vlastnoručne ušitému modelu bezpochyby stredobodom pozornosti.